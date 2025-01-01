ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2025日本旅遊新制！台灣人可預先通關　大阪實施全市禁菸令

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今年到日本玩多了一些新制度。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年到來，許多人已規劃好下一趟日本之旅。《ETtoday新聞雲》就整理出「2025赴日旅遊新制」，提供給旅人出發前參考。

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲台灣旅客赴日享「預先通關」，但為期間限定。（圖／桃機公司提供）

1.台灣旅客赴日享「預先通關」

桃園機場公司宣布，將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施日期為1月16日起至2月12日，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布，根據2024年實施情況，適用「預先通關」政策通常適用於日本二、三線城市機場。

機場公司表示，搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，可有效縮短抵日後通關審查作業時間，讓赴日旅遊更加快速便利，旅客可以自行選擇是否辦理入境事先確認，並由日方審查官至桃園機場在旅客登機前先辦理護照確認、臉部相片拍攝及指紋採集等作業。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪將實施全市禁菸令。（圖／記者蔡玟君攝）

2.大阪「全市禁菸令」

為迎接2025年大阪萬博，大阪市宣布從1月27日起實施「全市禁菸令」，街上抽煙將被罰款1000日元，但為了有需求的民眾，也會設置140個合法吸煙區。

▲▼關西國際機場,出境大廳,日本旅遊，關空，關西機場，大阪關西國際機場。（圖／ETtoday資料照）

▲關西國際機場。（圖／ETtoday資料照）

3.關西機場一航設施使用費漲價

為了迎接大阪萬博，關西國際機場近期開始一連串改裝，現在更進一步宣布4月1日起，從第一航廈出發的國際線旅客，大人設施使用費從原本的2780日圓調漲為3310日圓，小孩從1390日圓調漲為1660日圓。

透過關西機場第一航廈轉機，大人設施使用費將從原本的560日圓，調漲為660日圓，小孩從280日圓調漲為330日圓。這些調整會直接反應在4月1日後販售的機票價格內。

4.距離大阪萬博會場最近的「夢洲站」將啟用

直達大阪萬博會場最新地鐵站「夢洲站」將於1月19日正式啟用，夢洲站位於大阪地下鐵中央線上（綠線），從大阪梅田站過去最快30分鐘可抵達，啟用後也將是前往大阪萬博會場最方便的交通方式。

▲▼東京地下鐵，東京地鐵，東京都營地下鐵，東京地鐵站，日本旅遊，東京旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京地下鐵。（圖／記者蔡玟君攝）

5.東京地下鐵24小時乘車券漲價

東京地下鐵宣布，對旅客來說超好用的「東京地下鐵24小時乘車券」將於3月15日起漲價，從原本600日圓調漲為700日圓。不過業者也計畫，未來將推出適用於信用卡感應付款與使用QRcode感應的24小時乘車券，詳情有待日後公布。

6.熊本市5大眾交通即日起不能使用西瓜卡、ICOCA等交通卡

位於熊本縣熊本市的九州產交巴士、產交巴士、熊本電鐵、熊本巴士及熊本都市巴士，因難以負擔系統更新費用，從即日起不再接受西瓜卡、ICOCA等10種全國性交通卡搭車使用，2024年11月16日起不再接受西瓜卡、PASMO、ICOCA等10種全國性IC卡供搭乘時支付車資使用，並預計從今年3月起導入信用卡感應付款功能。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 九州旅遊 東京旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 旅遊知識

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

羅PD、金大明台南玩樂路線懶人包

羅PD、金大明台南玩樂路線懶人包

倫敦自由行筆記！國家肖像館免費參觀

倫敦自由行筆記！國家肖像館免費參觀

2025日本旅遊新制懶人包

2025日本旅遊新制懶人包

高千穗峽內划船！近看17米瀑布太震撼

高千穗峽內划船！近看17米瀑布太震撼

2025首場！「象限座流星雨」1/3登場

2025首場！「象限座流星雨」1/3登場

關子嶺日式老屋裡的濃郁炭火桶仔雞！

關子嶺日式老屋裡的濃郁炭火桶仔雞！

foodpanda1月激省優惠懶人包

foodpanda1月激省優惠懶人包

新年新餐價！饗食天堂今日起貴30元

新年新餐價！饗食天堂今日起貴30元

玩花蓮海洋公園免費送高雄義大門票

玩花蓮海洋公園免費送高雄義大門票

三重羊肉飯「辣椒蒜頭九層塔」必加爆

三重羊肉飯「辣椒蒜頭九層塔」必加爆

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025日本旅遊新制懶人包

全台「3片壯麗花海」1月登場！

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

中壢「湯頭最強」米干！濃郁卻不死鹹

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

義饗食堂農曆春節也提供吃到飽

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

12家手搖飲跨年+新年好康懶人包

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

羅PD、金大明台南玩樂路線懶人包

倫敦自由行筆記！國家肖像館免費參觀

2025日本旅遊新制懶人包

高千穗峽內划船！近看17米瀑布太震撼

2025首場！「象限座流星雨」1/3登場

關子嶺日式老屋裡的濃郁炭火桶仔雞！

foodpanda1月激省優惠懶人包

新年新餐價！饗食天堂今日起貴30元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366