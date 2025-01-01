2025日本旅遊新制！台灣人可預先通關　大阪實施全市禁菸令

▲今年到日本玩多了一些新制度。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年到來，許多人已規劃好下一趟日本之旅。《ETtoday新聞雲》就整理出「2025赴日旅遊新制」，提供給旅人出發前參考。

▲台灣旅客赴日享「預先通關」，但為期間限定。（圖／桃機公司提供）

1.台灣旅客赴日享「預先通關」

桃園機場公司宣布，將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施日期為1月16日起至2月12日，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布，根據2024年實施情況，適用「預先通關」政策通常適用於日本二、三線城市機場。

機場公司表示，搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，可有效縮短抵日後通關審查作業時間，讓赴日旅遊更加快速便利，旅客可以自行選擇是否辦理入境事先確認，並由日方審查官至桃園機場在旅客登機前先辦理護照確認、臉部相片拍攝及指紋採集等作業。

▲大阪將實施全市禁菸令。（圖／記者蔡玟君攝）

2.大阪「全市禁菸令」

為迎接2025年大阪萬博，大阪市宣布從1月27日起實施「全市禁菸令」，街上抽煙將被罰款1000日元，但為了有需求的民眾，也會設置140個合法吸煙區。

▲關西國際機場。（圖／ETtoday資料照）

3.關西機場一航設施使用費漲價

為了迎接大阪萬博，關西國際機場近期開始一連串改裝，現在更進一步宣布4月1日起，從第一航廈出發的國際線旅客，大人設施使用費從原本的2780日圓調漲為3310日圓，小孩從1390日圓調漲為1660日圓。

透過關西機場第一航廈轉機，大人設施使用費將從原本的560日圓，調漲為660日圓，小孩從280日圓調漲為330日圓。這些調整會直接反應在4月1日後販售的機票價格內。

4.距離大阪萬博會場最近的「夢洲站」將啟用

直達大阪萬博會場最新地鐵站「夢洲站」將於1月19日正式啟用，夢洲站位於大阪地下鐵中央線上（綠線），從大阪梅田站過去最快30分鐘可抵達，啟用後也將是前往大阪萬博會場最方便的交通方式。

▲東京地下鐵。（圖／記者蔡玟君攝）

5.東京地下鐵24小時乘車券漲價

東京地下鐵宣布，對旅客來說超好用的「東京地下鐵24小時乘車券」將於3月15日起漲價，從原本600日圓調漲為700日圓。不過業者也計畫，未來將推出適用於信用卡感應付款與使用QRcode感應的24小時乘車券，詳情有待日後公布。

6.熊本市5大眾交通即日起不能使用西瓜卡、ICOCA等交通卡

位於熊本縣熊本市的九州產交巴士、產交巴士、熊本電鐵、熊本巴士及熊本都市巴士，因難以負擔系統更新費用，從即日起不再接受西瓜卡、ICOCA等10種全國性交通卡搭車使用，2024年11月16日起不再接受西瓜卡、PASMO、ICOCA等10種全國性IC卡供搭乘時支付車資使用，並預計從今年3月起導入信用卡感應付款功能。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）