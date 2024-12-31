6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看　火鍋最晚可吃到凌晨4點

▲最晚開到凌晨3點！王品集團5品牌跨年夜延長營業。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

迎接全新2025年，不少人都會參加各縣市舉辦的跨年晚會，狂歡後肚子餓了怎麼辦？除了到麥當勞用餐之外，6大餐飲集團也延長營業時間，讓還在外面的民眾，即使是大半夜也能用餐。

王品集團

旗下青花驕、和牛涮、金咕、肉次方與尬鍋等品牌，多數分店都有延長營業，最晚開到凌晨3點，讓狂歡民眾不怕肚子餓。青花驕除了南港店之外，全台門市全部一路開至隔日凌晨3點（最後收客時間為01:00）。

和牛涮的高雄夢時代店開到凌晨1點，營業到2點的有8家，台北忠孝東、台南中華西、高雄博愛3家店則是與青花驕一樣，可以吃到3點。尬鍋5家門店營業時間也延長到凌晨2點，肉次方全台8家分店也開到1點，位於西門町的韓式燒肉「金咕」則只到半夜12點30分。

▲王品集團5品牌跨年夜延長營業時間表。（表／王品提供）

▲老乾杯信義店、台中市政店、慶城店、高雄夢時代店跨年夜延長營業到凌晨1點30分。

乾杯集團

乾杯集團跨年夜也有多家分店延後營業，除了和牛47、乾杯信義ATT店有跨年煙火場外，乾杯燒肉居酒屋中山店、板橋店、台中中港店、高雄五福店延長營業到凌晨1點，老乾杯信義店、台中市政店、慶城店、高雄夢時代店開到1點30分，乾杯燒肉居酒屋在半夜12點時，還會舉辦「12點乾杯」再送1杯活動。

▲新馬辣Plus信義A13窗邊席，可以直接看到台北101，跨年時段是晚上11點至隔日凌晨1點。（圖／馬辣提供）

馬辣集團

新馬辣經典麻辣鍋Plus遠百信義A13店與馬辣頂級麻辣鍋信義A19店跨年時段，從晚上11點至隔日凌晨1點，開放訂位當天就被訂滿。除了上述2家，集團裡還有8家在跨年延長營業，熊一西門店營業到凌晨1點、馬辣公館店及西門店到凌晨2點、新馬辣昆明店及台中公益店到凌晨2點、狗一下日式居酒屋公館店及西門店到凌晨2點、肉之間西門店到凌晨2點。

▲築間鍋物全台所有分店（除百貨商場外），延長營業時間至凌晨4點。（圖／記者黃士原攝）

築間集團

全台所有分店（除百貨商場外），延長營業時間至凌晨4點。而位於大巨蛋商場的紫木槿韓餐酒館，則是配合跨年及張惠妹演唱會，營業時間調整到凌晨2點。

▲這一鍋跨年夜營業時間調整，最晚營業到凌晨3點。

這一鍋集團

這一鍋跨年夜營業時間調整，台北吉林殿延長營業到凌晨3點（最後收客02:00），台中朝富殿營業到凌晨2點（最後收客01:00），台北信義殿到凌晨1點半（最後收客00:30），台北中山北殿、板橋府中殿、桃園大興西殿、中壢中美殿、竹北光明殿到凌晨1點（最後收客00:00）。

▲「SPORTS NATION」運動餐廳跨年開到凌晨1點。（圖／記者黃士原攝）

金色三麥集團

金色三麥全台分店跨年延長營業時間到凌晨2點，而主打智慧自助取酒的「BLAH BLAH Bar」開到凌晨4點。位於大巨蛋商場的「SPORTS NATION」運動餐廳，則開到凌晨1點。