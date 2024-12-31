全台4樂園跨年煙火秀總覽！搭笑傲飛鷹倒數、全台唯一摩天輪花火

▲六福村「六福跨年YA派對」，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今晚要跨年，全台多個樂園都推出跨年煙火秀，《ETtoday新聞雲》就整理出今年4大樂園煙火秀亮點，還沒想好要去哪的你，趕快計劃起來。

新竹六福村

六福村歡慶45周年，首度舉辦「六福跨年YA派對」，除了12月31日當晚18:00後免費入園、眾多夜間表演活動外，還首度開放讓民眾付費搭乘大怒神、笑傲飛鷹倒數看煙火，不過需事先預約搶票。

▲台中麗寶樂園今天有演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。（圖／麗寶樂園渡假區）

台中麗寶樂園

台中麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。「2025 傳說對決麗寶跨年演唱會」邀來宋柏緯、南西肯恩、Ray黃霆睿、waa魏如萱、吳獻Osean、JOYCE就以斯，再由限定天團組合GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治壓軸，跨後更有超人氣創作歌手Feng Ze 邱鋒澤接棒

現場還有美食攤位、天空之夢摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。其中，煙火由連續六年的國慶煙火設計師黃泰操刀，設計本次「烏托邦」主題的300秒煙火秀，跨年過後，邀旅客搭上全台最大的摩天輪，在384公尺高空迎2025年曙光、賞日出，跨年專案在麗寶樂園渡假區官網商城開賣。

▲劍湖山世界。（圖／業者提供）

雲林劍湖山世界

劍湖山世界跨年晚會於12月31日晚上6點30分開始，今年「劍湖山世界2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」由400台無人機燈光展演，還有長達1000公尺的環繞式「滿山花火」與全台唯一的「摩天輪煙火」，打造史上最歡樂又震撼的888秒跨年大秀，400架無人機更將排出倒數數字，與全台民眾一同迎接2025年的到來。

▲高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供）

高雄義大世界

今年「2025 紫耀義大 義享同樂」，將於2025年1月1日凌晨0點，施放999秒的跨年煙火，共分為四大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」以及「世界之舞」，以全新創意帶領大家邁入2025科技年，用煙火大玩科幻藝術與新年幸福圖騰。