ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台4樂園跨年煙火秀總覽！搭笑傲飛鷹倒數、全台唯一摩天輪花火

▲歡慶45周年慶，首辦全新特別活動「六福跨年YA派對」，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

▲六福村「六福跨年YA派對」，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今晚要跨年，全台多個樂園都推出跨年煙火秀，《ETtoday新聞雲》就整理出今年4大樂園煙火秀亮點，還沒想好要去哪的你，趕快計劃起來。

新竹六福村

六福村歡慶45周年，首度舉辦「六福跨年YA派對」，除了12月31日當晚18:00後免費入園、眾多夜間表演活動外，還首度開放讓民眾付費搭乘大怒神、笑傲飛鷹倒數看煙火，不過需事先預約搶票。

▲台中麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。（圖／麗寶樂園渡假區、陳恩安提供）

▲台中麗寶樂園今天有演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。（圖／麗寶樂園渡假區）

台中麗寶樂園

台中麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。「2025 傳說對決麗寶跨年演唱會」邀來宋柏緯、南西肯恩、Ray黃霆睿、waa魏如萱、吳獻Osean、JOYCE就以斯，再由限定天團組合GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治壓軸，跨後更有超人氣創作歌手Feng Ze 邱鋒澤接棒

現場還有美食攤位、天空之夢摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。其中，煙火由連續六年的國慶煙火設計師黃泰操刀，設計本次「烏托邦」主題的300秒煙火秀，跨年過後，邀旅客搭上全台最大的摩天輪，在384公尺高空迎2025年曙光、賞日出，跨年專案在麗寶樂園渡假區官網商城開賣。

▲▼劍湖山世界。（圖／業者提供）

▲劍湖山世界。（圖／業者提供）

雲林劍湖山世界

劍湖山世界跨年晚會於12月31日晚上6點30分開始，今年「劍湖山世界2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」由400台無人機燈光展演，還有長達1000公尺的環繞式「滿山花火」與全台唯一的「摩天輪煙火」，打造史上最歡樂又震撼的888秒跨年大秀，400架無人機更將排出倒數數字，與全台民眾一同迎接2025年的到來。

▲▼高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供）

▲高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供）

高雄義大世界

今年「2025 紫耀義大 義享同樂」，將於2025年1月1日凌晨0點，施放999秒的跨年煙火，共分為四大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」以及「世界之舞」，以全新創意帶領大家邁入2025科技年，用煙火大玩科幻藝術與新年幸福圖騰。

關鍵字： 台灣特色系列 2025跨年 跨年煙火秀 高雄旅遊 雲林旅遊 新竹旅遊 台中旅遊 義大世界 六福村 劍湖山世界 麗寶樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

推薦閱讀

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

直擊RAW開放參觀日！

直擊RAW開放參觀日！

基隆跨年煙火秀+大船鳴笛3最佳觀賞點

基隆跨年煙火秀+大船鳴笛3最佳觀賞點

全台速食店跨年優惠懶人包！

全台速食店跨年優惠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

12家手搖飲跨年+新年好康懶人包

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

義饗食堂農曆春節也提供吃到飽

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

9家手搖飲跨年優惠懶人包

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

直擊RAW開放參觀日！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366