獨／百年米蘭傳奇甜點COVA再度登台　明年4月進駐信義區

▲百年米蘭傳奇甜點COVA將再度登台。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

百年米蘭傳奇甜點COVA曾在2016年引進台灣，只經營3年後就結束代理，不過近期傳出有業者再度取得代理權，將於明年重新登台，根據人力銀行的徵才資訊，預計明年4月進駐信義區。

1817年，全球第一間COVA開設在米蘭斯卡拉劇院（La Scala theatre）旁，義大利知名的歌劇作曲家朱塞佩．威爾第、賈科莫．普契尼與作家海明威皆是COVA的座上賓，而許多歐洲王公貴族也鍾愛於此聚會，是當時最時髦的社交沙龍。經過200年後，COVA仍是當地的人氣甜點店，也是國外旅客必訪的景點之一。

▲COVA的甜點蛋糕都是每天現做。（圖／記者黃士原攝）

2013年，LVMH集團入主COVA，2016年則被代理引進台灣，第一家店位於微風信義，提供義大利口味的咖啡、蛋糕及巧克力，其中巧克力部分，全都是在義大利手工製作完後，再運送來台。只是經營3年後，業者在2019年8月宣布結束代理，COVA也撤出台灣市場。

▲COVA新代理業者正在人力銀行上召募員工。（圖／取自104網站）

不過，近期傳出COVA將再度登台，新的代理業者正在人力銀行上召募員工，根據徵才資訊，預計明年4月進駐信義區，目標在2030年前開設5至6家店。

▲紅葉蛋糕的「黑森林蛋糕」。（圖／取自紅葉蛋糕板橋店臉書）

另外，號稱全台鮮奶油蛋糕店始祖的紅葉蛋糕，至今已營業超過50年，除了雙北門市，這兩年也前往桃園、新竹展店，讓當地人不用跑到大台北地區就買得到。12月初品牌又開出新店面，三重店目前試營運中，讓當地人開心的直呼「太棒了！不用到板橋買了」，還有人說「歡迎回來」，原來之前紅葉蛋糕曾有三重店，2014年之後分家並改名楓格，這次相隔10年後終於再度回歸。

紅葉蛋糕沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心，鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌。