ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／百年米蘭傳奇甜點COVA再度登台　明年4月進駐信義區

▲▲占杜亞金磚巧克力是COVA招牌巧克力。以金箔紙精心包裹的美味精萃自富含30%榛果成分的Gianduja榛果巧克力，是取材於義大利西北部農產豐足的皮耶蒙特(Piedmont)，其香滑濃醇的豐富口感入口即化，散發細膩而持久的果仁香氣。。（圖／記者黃士原攝）

▲百年米蘭傳奇甜點COVA將再度登台。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

百年米蘭傳奇甜點COVA曾在2016年引進台灣，只經營3年後就結束代理，不過近期傳出有業者再度取得代理權，將於明年重新登台，根據人力銀行的徵才資訊，預計明年4月進駐信義區。

1817年，全球第一間COVA開設在米蘭斯卡拉劇院（La Scala theatre）旁，義大利知名的歌劇作曲家朱塞佩．威爾第、賈科莫．普契尼與作家海明威皆是COVA的座上賓，而許多歐洲王公貴族也鍾愛於此聚會，是當時最時髦的社交沙龍。經過200年後，COVA仍是當地的人氣甜點店，也是國外旅客必訪的景點之一。

▲COVA的甜點蛋糕都是每天現做。（圖／記者黃士原攝）

2013年，LVMH集團入主COVA，2016年則被代理引進台灣，第一家店位於微風信義，提供義大利口味的咖啡、蛋糕及巧克力，其中巧克力部分，全都是在義大利手工製作完後，再運送來台。只是經營3年後，業者在2019年8月宣布結束代理，COVA也撤出台灣市場。

▲COVA新代理業者正在人力銀行上召募員工。（圖／取自104網站）

不過，近期傳出COVA將再度登台，新的代理業者正在人力銀行上召募員工，根據徵才資訊，預計明年4月進駐信義區，目標在2030年前開設5至6家店。

▲紅葉蛋糕的「黑森林蛋糕」。（圖／取自紅葉蛋糕板橋店臉書）

另外，號稱全台鮮奶油蛋糕店始祖的紅葉蛋糕，至今已營業超過50年，除了雙北門市，這兩年也前往桃園、新竹展店，讓當地人不用跑到大台北地區就買得到。12月初品牌又開出新店面，三重店目前試營運中，讓當地人開心的直呼「太棒了！不用到板橋買了」，還有人說「歡迎回來」，原來之前紅葉蛋糕曾有三重店，2014年之後分家並改名楓格，這次相隔10年後終於再度回歸。

紅葉蛋糕沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心，鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌。

關鍵字： 美食雲 米蘭傳奇甜點 COVA 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

直擊RAW開放參觀日！

直擊RAW開放參觀日！

基隆跨年煙火秀+大船鳴笛3最佳觀賞點

基隆跨年煙火秀+大船鳴笛3最佳觀賞點

全台速食店跨年優惠懶人包！

全台速食店跨年優惠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

12家手搖飲跨年+新年好康懶人包

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

義饗食堂農曆春節也提供吃到飽

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

9家手搖飲跨年優惠懶人包

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

直擊RAW開放參觀日！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366