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台北101煙火「11處觀賞點」！象山6處視角一覽　S型步道收進夕陽

▲象山步道能遠眺台北101，其中包含攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等拍攝點。（圖／大地處提供）

▲象山峰旁的求婚平台在2022年完工，能將台北101同步收進框景。（圖／大地處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

台北101煙火是跨年矚目焦點，今年施放5分鐘煙火，且加入「大型雷射光雕表演」增添精彩度，以下整理出鄰近101的11處山上觀賞點，打算前往的民眾不妨提早出發，以免塞在人車陣中。

▲象山步道能遠眺台北101，其中包含攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等拍攝點。（圖／大地處提供）

▲象山步道能遠眺台北101，其中包含攝手平台等6大取景點。

除了市府廣場、信義路徒步區、ATT4fun、國父紀念館翠湖之外，象山步道能遠眺台北101，其中包含攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、象山峰旁的求婚平台等，皆能以不同角度收進花火綻放，以及與台北盆地交織的百萬夜景。

其中，大地處2022年於象山峰旁打造鑽石造景平台，不只能賞煙火，愛心形狀的小象裝置藝術也很好拍。而不少網友力推「煙火平台」和「超然亭」兩處。

▲象山步道能遠眺台北101，其中包含攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等拍攝點。（圖／大地處提供）

▲▼不少網友推薦「煙火平台」；豹山步道視角。

▲象山步道能遠眺台北101，其中包含攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等拍攝點。（圖／大地處提供）

此外，大地處表示，鄰近象山的虎山及豹山步道，皆是不錯的選擇，如果有足夠體力，可以繼續往九五峰步道往上走到更高的展望點，沿途視野遼闊，風景壯麗迷人。

▲象山步道能遠眺台北101，其中包含攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等拍攝點。（圖／大地處提供）

▲虎山步道視野極佳。

大地處科長蔡正發說，跨年當天將實施交通管制，建議提早出發並多加利用捷運、公車或YouBike等大眾運輸工具，捷運可以搭到象山站，由2號出口跟著步道指向牌步行經過象山公園後上山，或是騎乘YouBike，能停在象山公園周邊的YouBike站。此外，也提醒旅客，記得將垃圾隨手帶走，也請勿提早將相機腳架以任何方式固定在欄杆上，避免影響他人觀賞權益。

▲北市麟光站附近的「黎和生態公園」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北市麟光站附近的「黎和生態公園」能窺見捷運和台北101大樓。（圖／記者彭懷玉攝）

不只北市著名的四獸山，位於捷運麟光站附近的「黎和生態公園」設立一處景觀平台，除了可以一覽捷運呼嘯而過，也看得到台北101，是欣賞煙火的私房景點。

▲內湖碧山露營場「80公尺空中廊道」今年4月完工開放,碧山露營場,內湖旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲內湖碧山露營場設置「80公尺長的S型空中廊道」。（圖／記者彭懷玉攝）

內湖區的碧山露營場是北市唯二的免費露營場，也能看到101煙花綻放，還能在長80公尺的S型空中廊道，與夕陽、星空留下動人美照，每年超夯的跨年夜露營已抽出中籤民眾，即便沒中籤，民眾跨年仍可前往空中廊道區賞煙火，以「不打擾露營民眾休息」為前提。

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