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最晚開到凌晨3點！王品集團5品牌跨年夜延長營業時間一次看

▲最晚開到凌晨3點！王品集團5品牌跨年夜延長營業。（圖／王品提供鄉）

▲和牛涮跨年夜有3家分店營業至凌晨3點。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

再過幾天就是跨年夜，王品集團旗下青花驕、和牛涮、金咕、肉次方與尬鍋等品牌門市延長營業，最晚開到凌晨3點，讓狂歡民眾不怕肚子餓。

跨年當天，王品集團旗下5個品牌也延長營業，青花驕除了南港店之外，全台門市全部一路開至隔日凌晨3點（最後收客時間為01:00）。

▲最晚開到凌晨3點！王品集團5品牌跨年夜延長營業。（圖／王品提供鄉）

▲青花驕除了南港店之外，全台門市全部一路開至隔日凌晨3點。（圖／王品提供）

此外，和牛涮的高雄夢時代店開到凌晨1點，營業到2點的有8家，台北忠孝東、台南中華西、高雄博愛3家店則是與青花驕一樣，可以吃到3點。尬鍋5家門店營業時間也延長到凌晨2點，肉次方全台8家分店也開到1點，位於西門町的韓式燒肉「金咕」則只到半夜12點30分。

▲最晚開到凌晨3點！王品集團5品牌跨年夜延長營業。（圖／王品提供鄉）

▲肉次方全台8家分店跨年夜開到凌晨1點。（圖／王品提供）

天氣冷颼颼，最適合吃火鍋禦寒，王品5大鍋物品牌「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，即日起至2025年1月24日祭出優惠，不限金額消費，開鍋就送500元吃鍋金，還能參加吃鍋挑戰，最高現領1萬2000元現金券。

▲王品集團5品牌跨年夜延長營業時間表。（圖／王品提供）

另外，乾杯集團跨年夜也有多家分店延後營業，除了和牛47、乾杯信義ATT店有跨年煙火場外，乾杯燒肉居酒屋中山店、板橋店、台中中港店、高雄五福店延長營業到凌晨1點，老乾杯信義店、台中市政店、慶城店、高雄夢時代店開到1點30分，乾杯燒肉居酒屋在半夜12點時還會舉辦「12點乾杯」再送1杯活動。

▲老乾杯信義店、台中市政店、慶城店、高雄夢時代店跨年夜延長營業到凌晨1點30分。

關鍵字： 美食雲 王品 跨年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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