2025Fun暑假　MSC榮耀號親子童樂

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

MSC地中海郵輪為家族企業，比任何人更知道家庭出遊的需求，當全家人登上MSC榮耀號的那一刻，除了吃得好、睡得香之外，多樣化的設施與貼心服務，為寶貝們的歡笑和爸媽的滿意安心掛保證。

▲MSC榮耀號是市場唯一有樂高俱樂部的郵輪。（圖／MSC地中海郵輪）

從6個月的寶寶到17歲的小大人，船上都精心設計了帶領和陪伴寶貝們探險的萬全配備。值得一提的是，MSC榮耀號是市場唯一有樂高俱樂部的郵輪，海上旅程中，用五彩繽紛的樂高積木，激發孩子的創意與想像力。

▲哆來咪實驗室有各式高科技設備。（圖／MSC地中海郵輪）

哆來咪實驗室，是全年齡的歡樂聖地，郵輪吉祥物哆來咪，熱情邀請大家進入這個由2D魔力牆面構成的奇妙實驗室。在這裡，有彷彿不會停止的魔術活動，更有3D列印機等各式高科技設備，為孩子們實現許多創意點子。

▲亞利桑那水上樂園中總是充滿歡樂笑聲。（圖／MSC地中海郵輪）

暑假就是要玩水！亞利桑那水上樂園是大人小孩都愛的玩水天堂，3條酷炫滑水道、創新型喜馬拉雅橋，讓人玩得不亦樂乎，還能與新認識的朋友來場水上排球賽，享受魅力無窮的清涼假期。

▲MSC榮耀號船上共有13家餐廳，各國美食料理任君選。（圖／MSC地中海郵輪）

玩到肚子餓了怎麼辦？MSC榮耀號上有13家餐廳，多種類的飲食與風格，讓全家人不只吃得飽，更是盡享異國美味。受歡迎的美式牛排屋，源起於紐約時代廣場一家網紅牛排餐廳，在這裡品嚐美味之外，還能為發育中的孩子補充蛋白質。

▲MSC榮耀號上可以體驗刺激的F1模擬賽車。（圖／MSC地中海郵輪）

擺脫枯燥的安親班、千篇一律的營隊，2025暑假就給孩子不一樣的MSC榮耀號旅程，光是亞利桑那水上樂園、正版樂高俱樂部，就比其他單次入場的主題樂園更威，加上各式美食餐廳，CP值超高飆破天花板。

除此，郵輪上還有多功能運動館、保齡球館、虛擬迷宮、XD互動影院、F1模擬賽車等，不怕你來玩，只怕玩不完！

推薦行程

★MSC榮耀號4/5/6日

2025年6-7月出發

早鳥優惠 每房減6,000元

詳情請上：

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