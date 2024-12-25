「2024年度風雲飯店」榜單出爐！前30名一次看

▲「福容大飯店淡水漁人碼頭」獲獎。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2024年度「風雲飯店-金桃獎」今（25日）公布得獎名單，發現前30名累積年營業額衝破5億。易遊網指出，該統計是以大數據分析全台飯店各方面表現，有些飯店在業績上表現亮眼，有些則以服務創新、行銷策略方面引領潮流，也有默默耕耘成為台灣人最愛的「高CP值」代表。

▲「墾丁凱撒大飯店」以極致服務、豐富的休閒活動受旅客喜愛。（圖／易遊網提供）



易遊網針對穩定銷量、聲量、搜尋度及旅客好評選出30間飯店，頒發象徵好住好睡的「金桃獎」，其中，「凱撒飯店連鎖」因硬體設備、服務品質以及顧客滿意度的綜合評選獲得高分評鑑，獲選為「2024年度風雲飯店集團」。

▲花蓮理想大地。（圖／花蓮理想大地提供）



已連四年為易遊網南部最熱銷飯店的「墾丁凱撒大飯店」，以極致服務、豐富的休閒活動受旅客喜愛；坐擁無敵美景的「薆悅酒店野柳渡假館」，在房內便能欣賞基隆嶼海天一色景致；「福容大飯店淡水漁人碼頭」獨特郵輪造型外觀，可一覽無遺淡水山海美景；「理想大地渡假飯店」西班牙建築設計、全台唯一園區內運河，恍若「台版威尼斯」。

▲嘉義市新悦花園酒店 。（圖／記者翁伊森攝）



號稱北台最大的全包式渡假飯店「煙波大飯店新竹湖濱館」，2,300坪室內兒童樂園是親子客回訪的關鍵；館內規劃旋轉木馬、賽車場、小火車等設施的「新悦花園酒店」，涵蓋24間特色主題房；而主打日系時髦的「禧榕軒大飯店」，頂樓的空中戶外泳池及親子戲水池，深受親子族喜愛。

▲美麗信花園酒店。（圖／美麗信花園酒店提供）



兼具優越地理位置、住宿品質和實惠價格的「高CP值」旅宿中，有萬華「凱達大飯店」以親民價就能入住五星級飯店；「福容徠旅 高雄」房型各具特色；而交通便利的「鮪魚家族飯店花蓮館」徒步即可漫遊花蓮市區、東大門夜市；「美麗信花園酒店」房間、設備、餐食，均以精緻細膩的服務，鞏固顧客忠誠度。

2024年風雲飯店-金桃獎名單



雙北市

台北凱達大飯店

台北凱撒大飯店

台北馥敦飯店-復南館

薆悅酒店(新北野柳渡假館)

台北士林萬麗酒店

台北美麗信花園酒店

群策翡翠灣溫泉飯店

新竹市

新竹煙波大飯店-湖濱本館



台中市

台中長榮桂冠酒店

台中林酒店



嘉義縣市

嘉義阿里山賓館

新悦花園酒店

台南市

煙波大飯店台南館

禧榕軒大飯店



高雄市

高雄福華大飯店

高雄富野渡假酒店

福容徠旅 高雄



屏東縣

墾丁凱撒大飯店

屏東墾丁夏都沙灘酒店

宜蘭縣

烏石港 OA HOTEL



花蓮縣

花蓮美侖大飯店

花蓮壽豐理想大地渡假飯店

鮪魚家族飯店 - 花蓮館

康橋商旅(花蓮站前館)

台東縣

台東知本金聯世紀酒店

康橋商旅(台東館)

澎湖縣

澎澄飯店

澎湖福朋喜來登酒店

其他

年度風雲集團(凱撒)

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