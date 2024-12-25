ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「2024年度風雲飯店」榜單出爐！前30名一次看

▲福容大飯店淡水漁人碼頭,淡水福容飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「福容大飯店淡水漁人碼頭」獲獎。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2024年度「風雲飯店-金桃獎」今（25日）公布得獎名單，發現前30名累積年營業額衝破5億。易遊網指出，該統計是以大數據分析全台飯店各方面表現，有些飯店在業績上表現亮眼，有些則以服務創新、行銷策略方面引領潮流，也有默默耕耘成為台灣人最愛的「高CP值」代表。

▲2024年「風雲飯店-金桃獎」今（25日）公布。（圖／易遊網提供）

▲「墾丁凱撒大飯店」以極致服務、豐富的休閒活動受旅客喜愛。（圖／易遊網提供）

易遊網針對穩定銷量、聲量、搜尋度及旅客好評選出30間飯店，頒發象徵好住好睡的「金桃獎」，其中，「凱撒飯店連鎖」因硬體設備、服務品質以及顧客滿意度的綜合評選獲得高分評鑑，獲選為「2024年度風雲飯店集團」。

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地。（圖／花蓮理想大地提供）

已連四年為易遊網南部最熱銷飯店的「墾丁凱撒大飯店」，以極致服務、豐富的休閒活動受旅客喜愛；坐擁無敵美景的「薆悅酒店野柳渡假館」，在房內便能欣賞基隆嶼海天一色景致；「福容大飯店淡水漁人碼頭」獨特郵輪造型外觀，可一覽無遺淡水山海美景；「理想大地渡假飯店」西班牙建築設計、全台唯一園區內運河，恍若「台版威尼斯」。

▲▼ 嘉義市新悦花園酒店 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市新悦花園酒店 。（圖／記者翁伊森攝）

號稱北台最大的全包式渡假飯店「煙波大飯店新竹湖濱館」，2,300坪室內兒童樂園是親子客回訪的關鍵；館內規劃旋轉木馬、賽車場、小火車等設施的「新悦花園酒店」，涵蓋24間特色主題房；而主打日系時髦的「禧榕軒大飯店」，頂樓的空中戶外泳池及親子戲水池，深受親子族喜愛。

▲美麗信花園酒店。（圖／美麗信花園酒店提供）

▲美麗信花園酒店。（圖／美麗信花園酒店提供）

兼具優越地理位置、住宿品質和實惠價格的「高CP值」旅宿中，有萬華「凱達大飯店」以親民價就能入住五星級飯店；「福容徠旅 高雄」房型各具特色；而交通便利的「鮪魚家族飯店花蓮館」徒步即可漫遊花蓮市區、東大門夜市；「美麗信花園酒店」房間、設備、餐食，均以精緻細膩的服務，鞏固顧客忠誠度。

2024年風雲飯店-金桃獎名單

雙北市
台北凱達大飯店
台北凱撒大飯店
台北馥敦飯店-復南館
薆悅酒店(新北野柳渡假館)
台北士林萬麗酒店
台北美麗信花園酒店
群策翡翠灣溫泉飯店

新竹市
新竹煙波大飯店-湖濱本館

台中市
台中長榮桂冠酒店
台中林酒店

嘉義縣市
嘉義阿里山賓館
新悦花園酒店

台南市
煙波大飯店台南館
禧榕軒大飯店

高雄市
高雄福華大飯店
高雄富野渡假酒店
福容徠旅 高雄

屏東縣
墾丁凱撒大飯店
屏東墾丁夏都沙灘酒店

宜蘭縣
烏石港 OA HOTEL

花蓮縣
花蓮美侖大飯店
花蓮壽豐理想大地渡假飯店
鮪魚家族飯店 - 花蓮館
康橋商旅(花蓮站前館)

台東縣
台東知本金聯世紀酒店
康橋商旅(台東館)

澎湖縣
澎澄飯店
澎湖福朋喜來登酒店

其他
年度風雲集團(凱撒)

同時，透過易遊網APP預訂「2024年度風雲飯店優勝TOP 30」，下單最高再現折500元。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 台灣最美飯店 風雲飯店-金桃獎 2024風雲飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇場景

仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇場景

「2024風雲飯店」出爐！30家一次看

「2024風雲飯店」出爐！30家一次看

赴日創新高「避開這時段」至少省2成

赴日創新高「避開這時段」至少省2成

逃離都市一日遊！八斗子7處療癒景點

逃離都市一日遊！八斗子7處療癒景點

台北巷弄內炒飯店

台北巷弄內炒飯店

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北

COLD STONE巴斯克蛋糕冰淇淋新上市

COLD STONE巴斯克蛋糕冰淇淋新上市

屬蛇住度假村「1泊2食」送海生館票

屬蛇住度假村「1泊2食」送海生館票

南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵

南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」開賣

壽星玩樂園只要100元「跨年也適用」

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

「麵屋一燈台灣首店」元旦收攤

八色烤肉吃到飽方案限時回歸

桃園新景點「地下水宮殿」年底開放

手搖飲「聖誕優惠」一次看！

手搖飲4大飲品買1送1限時8天開跑

信義區就有「落羽松秘境」40株轉紅中

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇場景

「2024風雲飯店」出爐！30家一次看

赴日創新高「避開這時段」至少省2成

逃離都市一日遊！八斗子7處療癒景點

台北巷弄內炒飯店

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北

COLD STONE巴斯克蛋糕冰淇淋新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366