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碧潭水舞秀免費看55公尺水幕+雷射光雕　還有LED發光地磚

▲▼碧潭水舞秀。（圖／新北市政府提供，攝影師Justin Cheng拍攝）

▲碧潭水舞秀登場。（圖／新北市政府提供，攝影師Justin Cheng拍攝）

記者蔡玟君／綜合報導

「2026碧潭水舞季」從即日起登場，今年水舞全面升級展演規模與聲光效果，以「舞力泉High」為主軸，結合水舞、雷射光雕與多元活動，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會，活動持續至6月14日為止。

▲▼碧潭水舞秀。（圖／新北市政府提供，攝影師Justin Cheng拍攝）

▲▼今年碧潭水舞秀能欣賞55公尺水幕與光雕雷射。（圖／新北市政府提供，攝影師Justin Cheng拍攝）

▲▼碧潭水舞秀。（圖／新北市政府提供，攝影師Justin Cheng拍攝）

新北市政府表示，今年碧潭水舞在設計上有別以往全面突破，以中央25公尺大型水幕為核心，向左右延展至55公尺，並向水域延伸提升展演深度，搭配雙菱形水舞浮台、精準噴水編排與雷射光雕投影，呈現更立體且層次豐富的視覺效果。

▲▼碧潭水舞秀。（圖／新北市政府提供）

▲首度導入LED發光地磚。（圖／新北市政府提供）

此外，今年首度導入LED發光地磚，營造戶外Disco般的動感氛圍，並於中央設置光束燈，以直衝天際的光柱打造「碧潭之心」，象徵水岸城市的生命力與希望，整體展演更具節奏感與震撼力。

水舞秀展演期間每晚6點30分至9點，每半小時一場、每天6場次，民眾可依行程彈性安排觀賞，新北市政府也陸續推出多項特色活動，包括水上舞台DJ秀、春日街藝小劇場、新北希望市集、在地走讀導覽及行動書車等，5月23日及24日更有「碧潭大舞台」舞蹈快閃活動，而閉幕時更將搭配300秒煙火來場華麗的完結。

關鍵字： 新北市旅遊 碧潭水舞秀

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