平溪「老玩童咖啡」牛肉麵插旗台北　中山區開專賣店每碗300元

▲平溪秘境「老玩童礦坑咖啡」牛肉麵插旗台北市中山區。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「老玩童礦坑咖啡」是位於新北市平溪區（靠近菁桐）的秘境餐廳，其招牌不是咖啡，反而是牛肉麵，吸引許多老饕與重機騎士專程前往。現在想吃不用跑到山區，業者直接在台北市區開設牛肉麵專賣店，每碗售價300元。

位於新北市平溪區（靠近菁桐）「老玩童礦坑咖啡」，雖然店址偏僻，交通不便，只有假日營業，但仍吸引重機車隊前往聚會，雖然店裡有賣咖啡及各式點心，但最出名卻是牛肉麵（過份牛肉麵），湯頭濃郁不嗆辣，牛肉又大塊，吸引許多老饕特地前往品嚐。

▲老玩童過份牛肉麵每碗300元。

現在喜歡這款牛肉麵的民眾，不用再跑到平溪山區才吃得到，業者直接在台北市中山區開設專賣店「老玩童過份牛肉麵」，店裡仿效一蘭拉麵的個人用餐區，僅提供牛肉麵、雞湯麵、猴頭菇燴麵，另外還有小菜飲料可加點，售價都是300元。

▲店裡仿效一蘭拉麵的個人用餐區。

▲自動點餐機。

▲店裡提供牛肉麵、雞湯麵、猴頭菇燴麵。

老玩童過份牛肉麵湯頭屬於紅燒口味、濃郁卻不辣，如果喜歡重口味，可以跟店家要辣椒醬。碗裡的牛肉使用美國牛腱心，燉至軟嫩好入口，尺寸是一般市面店的2至3倍，吃起來十分過癮。麵條有中華細白麵、日本細拉麵及寬麵可選，加價50元可以吃到2倍麵量。

▲老玩童過份牛肉麵店面在台北市中山區。

除了店內享用，老玩童過份牛肉麵也販售冷凍外帶盒，內容物有牛肉塊湯包3份、中華細白麵3份、乾燥三星蔥、胡椒鹽及山葵醬，原價900元，近期特價850元。

由於在市區開設了專賣店，位於平溪的老玩童礦坑咖啡營業時間，從原本的一周3天，現在改為只有周六、日營業。

▲御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」。（圖／御嵿集團提供）

另外，來自日本的知名燒肉品牌再增一家！御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，堅持選用擁有超過400年歷史的近江牛，透過職人現場演繹的板前燒肉形式，呈現食材最純粹的風味，是當地饕客心中的指標性名店。此次由御嵿集團攜手日方品牌共同投資，引進完整營運模式與料理精神，台灣首間營業據點進駐台北「春大直」商場，預計於5月下旬試營運。