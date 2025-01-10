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韓國冬季度假必玩！首爾近郊2個滑雪場、購物聖地免稅攻略一次看

▲▼韓國江原道龍平滑雪渡假村。（圖／記者賴文萱攝）

▲龍平渡假村滑雪場歷史悠久，是韓國第一座擁有現代設施的滑雪場。

記者蔡玟君／綜合報導

位於韓國首爾近郊是滑雪勝地之一，有著許多大型滑雪度假村。來到首爾在滑雪之餘，一定少不了購物行程，本篇介紹首爾近郊2個滑雪場與購物聖地，提供想到韓國旅遊的讀者豐富的行程規劃建議。

1.龍平渡假村

江原道擁有全韓國最多美麗滑雪度假村著名，其中「龍平渡假村」在1975年就開始營業，是韓國第一座擁有現代設施的滑雪場。龍平渡假村的滑雪場，位於海拔1,458公尺的發王山山麓，擁有28條難度不一的滑雪道，曾作為2018年平昌冬奧的比賽場地，不管是初學者還是超高階達人都可以在這裡找到適合的滑雪場地。

▲▼韓國江原道龍平滑雪渡假村。（圖／記者賴文萱攝）

▲龍平滑雪場擁有28條難度不一的滑雪道，遊客可依照自身的程度去挑選適合的場地。

龍平渡假村年平均降雪量高達250cm，約在每年11月中旬左右開放，一直持續到隔年的3、4月。在渡假村裡頭，滑雪設備相當齊全，現場除可租借滑雪板之外，包含雪衣、雪褲、手套等各式滑雪配備應有盡有，相當方便。

此外，旅客還可以搭乘觀光用的空中纜車直達山頂看風景，這裡也是韓劇《鬼怪》及超經典之作《冬季戀歌》的取景之地。海外旅客若想要多住幾天滑雪滑個過癮，可以先透過訂房網預訂入住，使用Visa在Trip.com預訂還可享最高7%優惠，為荷包省下一筆費用。

▲▼橡樹谷度假村。（圖／翻攝自官網）

▲橡樹谷度假村。（圖／翻攝自官網）

2.橡樹谷度假村

同樣位於江原道的「橡樹谷度假村」，也是備受歡迎的滑雪場，度假村內設有1000多間客房，這裡擁有得天獨厚的自然景觀、刺激且安全的9條滑雪場適合不同級別，讓所有旅客都能體驗滑雪樂趣，以及各種為顧客設置的休閒與便利設施，地中海風格的公寓式飯店還深入融合了文化與運動。

江原道距離首爾不遠，滑雪之餘當然也要享受購物樂趣，以下就推薦首爾市中心2處購物亮點，從精品品牌到韓系美妝，一站式都能買得到，還能直接以免稅價格入手，再加上現在韓國幾乎到處都可以使用Visa結帳，對海外旅客來說相當方便。

▲▼首爾新世界百貨明洞本店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓際新世界免稅店是首爾超好買的城市免稅店之一。（圖／記者蔡玟君攝）

1.韓際新世界免稅店購物亮點

位於明洞新世界百貨新館8樓至12樓的「韓際新世界免稅店」於2016年開幕，是首爾最受歡迎的城市免稅店之一，從奢侈精品到韓系美妝有超過470個品牌進駐，包括現在到韓國必買的Jennie代言知名香氛品牌，在免稅店都買得到。

▲▼首爾新世界百貨明洞本店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓際新世界免稅店內也規劃許多獨家品牌進駐，備受歡迎的國際香氛品牌在這裡也找得到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼首爾新世界百貨明洞本店。（圖／記者蔡玟君攝）

而為了與其他城市免稅店做出差異化，韓際新世界免稅店也積極洽談獨家品牌進駐，例如今年2月才進駐、由知名韓國男子團體RIIZE代言的韓系保養品牌「UIQ」就是只在新世界免稅店才有，櫃位還有成員們的帥氣小型立牌擺設，宛如陪你逛街挑選各種保養品。

▲▼首爾樂天超市，首爾樂天Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲緊鄰首爾車站的首爾樂天超市和樂天Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

2.樂天超市與樂天Outlet

僅鄰首爾車站的樂天超市與樂天Outlet可是最受海外旅客喜愛的購物地，如樂天Outlet雖然並非屬於大型Outlet商場，但三層樓空間設有豐富品牌，想要撿便宜可要把握機會；樂天超市則是想要買所有韓國零食、伴手禮、喜歡的生活用品必去之地，經過整修後商場更加明亮，主題更明確，使用Visa感應結帳、刷護照就能退稅，就算大包小包還是可以輕鬆付款，對旅客來說便利又省事，就算買再多也不擔心。

韓國滑雪比在日本滑雪划算很多還能購物，成為滑雪愛好者追求CP值的理想選擇，加上現在匯率不錯，帶著Visa赴韓旅遊，購物時直接感應付款，享即時匯率省去跑好幾次換錢所的時間，最適合聰明消費的你。預先規畫行程推薦使用Visa訂房享額外優惠，如Booking.com訂房最高10%刷卡金回饋，把省下的錢變成其他喜歡的東西，盡享冬季韓國旅遊之樂！

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