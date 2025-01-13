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3座超好玩日本樂園！大拍龍貓巴士、冰雪奇緣城堡　加碼購物攻略

▲▼東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區。（圖／©Disney）

▲東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

樂園向來是台灣人最喜歡的日本景點，本篇將帶你遊遍日本的3大必玩樂園，並介紹近年開幕的全新設施，告訴你其中魅力。此外，還推薦周邊3大購物商場，趁著日圓匯率便宜，玩樂園、逛賣場！

1.東京迪士尼海洋

東京迪士尼海洋向來是台灣人到日本玩最喜歡的樂園，尤其在今年最新開幕的第8個主題園區「夢幻泉鄉」，包括《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3主題、共4個最新遊樂設施，並重現動畫中經典場景。

▲▼東京迪士尼海洋Fantasy CHATEAU飯店客房。（圖／翻攝自東京迪士尼度假區官網）

▲東京迪士尼海洋Fantasy CHATEAU飯店客房。（圖／翻攝自東京迪士尼度假區官網）

同時還有最新2間飯店，如奢華住宿體驗的酒店「GRAND CHATEAU（グランドシャトー）」，全館只有56間客房，提供最頂級的日式頂級款待服務，更有能從飯店直接進入Fantasy Springs園區的專屬通道，與特別的樂園體驗票券能購買；而豪華酒店「Fantasy CHATEAU」，提供419間客房，房內的燈具照明、壁紙等裝飾都能看到《小鹿斑比》、《魔髮奇緣》等迪士尼動畫角色與曾出現在動畫中的花草為概念設計，客房看出去的風景也分成4種，包括飯店入口、Fantasy Springs入口、濱海處等。

推薦周邊購物地點：千葉幕張三井Outlet

三井Outlet 幕張可說是交通最方便的Outlet，從東京車站出發，搭乘JR只要30分鐘左右就能抵達，幕張商場內共有137間店鋪，規模雖比木更津小，但從知名精品到運動品牌都有，連台灣人最愛的知名藥妝店「松本清」都有進駐，是少見的藥妝Outlet店，加上離東京市中心近，因此想要悠閒逛上一整天都沒有問題。

此外，Outlet內也提供外幣兌換服務和免費WiFi，再加上現在日本國內商店幾乎都可用Visa結帳，旅客可更輕鬆消費及查詢想要的商品。而且在松本清消費滿額使用優惠券即享最高7％折扣，若是想要就近掃貨，幕張會是最方便的選擇。

▲▼名古屋吉卜力公園－吉卜力大倉庫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼吉卜力主題公園內的「吉卜力大倉庫」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼名古屋吉卜力公園－吉卜力大倉庫。（圖／記者蔡玟君攝）

2.吉卜力主題公園

位於名古屋的吉卜力主題公園從2023年開幕以來，就成為日本中部地區最受海外旅客喜愛的景點之一，今年5座園區全部啟用後，更掀起搶票熱潮。

園內共有5大區域，包括「吉卜力大倉庫」、「魔女之谷」、「青春之丘」、「Dondoko龍貓之森」、「妖怪之鄉（もののけの里）」，重現吉卜力歷年來多個動畫電影中的場景，如再現《霍爾的移動城堡》中的帽子店、霍爾城堡，還有《魔女宅急便》琪琪的家和麵包店，以及《安雅與魔女》的魔女之家，或是龍貓巴士、天空之城等場景，粉絲可以拍得過癮，還能享受特色美食。

▲MITSUI OUTLET PARK 爵士之夢長島,三井Outlet。（圖／記者賴文萱攝）

▲爵士之夢長島三井Outlet。（圖／記者賴文萱攝）

推薦周邊購物地點：三重縣爵士之夢長島三井Outlet

「爵士之夢長島三井Outlet」位於三重縣，從名古屋搭巴士約50分鐘即可抵達，也是日本中部地區規模最大的Outlet商場之一。店鋪數共302家，商場建築的外觀白天、晚上都好拍，你能想到的國際知名品牌、日本人氣精品店、運動品牌、生活雜貨，都能在裡頭找到。

同時，Outlet旁邊緊鄰長島溫泉遊樂園，有超大型雲霄飛車和多種遊樂設施，讓大人小孩都能玩上一整天，晚上更能前往日本規模最大，被譽為此生必看絕美夜間燈海的「名花之里」，可說是名古屋周邊必去夜間景點。

▲名古屋樂高樂園（圖／Ettoday資料照）

▲名古屋樂高樂園（圖／ETtoday資料照）

3.名古屋日本樂高樂園

日本樂高樂園是距離台灣最近的亞洲樂高積木主題樂園，園內設施主要目標給2至12歲的小朋友們能盡情玩樂，包括7大主題園區、超過40多種不同遊樂設施，更配合節慶會打造特色藝術裝置，例如萬聖節、樂高聖誕樹等特色裝置，好玩好拍。若出發前想事先預定門票，省去現場排隊的時間，可用Visa透過Klook預定門票，結帳輸入指定優惠碼還有優惠，方便又划算。

▲▼名古屋久屋大通公園，名古屋旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲名古屋久屋大通公園。（圖／記者蔡玟君攝）

推薦周邊購物地點：名古屋榮町商圈

位於名古屋市中心的榮町商圈，是當地購物與夜生活的主要地區，從頂級三越百貨、松阪屋百貨等集結等各國精品品牌外，也有地下商店街，並一路延伸到大須商店街，伴手禮、藥妝店、唐吉訶德、特色美食等應有盡有，就算花到日幣剩不多也不怕，大多店家都支援信用卡和感應支付，也有許多優惠。例如在唐吉訶德使用Visa支付，結帳未稅滿1萬日圓享10%免稅以及額外5%折扣；消費未稅滿3萬日圓，享10%免稅以及額外7%折扣，在這裡可直接買到藥妝、零食餅乾、伴手禮、知名電器，一站式完成所有購物需求，直接讓旅人省很大，購物體驗大大提升。

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關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊

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