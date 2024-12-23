第2屆「台灣觀光金獎」揭曉　金門首間穆斯林友善旅宿獲選

▲第2屆台灣觀光金獎評選結果出爐，義大遊樂世界等50名觀光產業代表獲選。（示意圖／義大提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今公布「第2屆台灣觀光金獎」評選結果，共50名觀光產業代表獲選為優良的觀光產業及從業人員，將於明年2月10日在觀光節慶祝大會頒獎表揚，觀光署將頒發獎座、徽章及獎金5萬元，並製作「人物英雄榜專刊」，紀錄每位得獎者優良事蹟。

台灣觀光金獎分成旅宿業、旅行業、觀光遊樂業及熱心觀光事業4大類，今年共有352件報名，177件進入決選，決選會議評選出50件得獎者，包括旅宿業24件、旅行業13件，觀光遊樂業5件及熱心觀光事業8件。

觀光署表示，此次得獎者在各觀光產業都是業界標竿，包括旅宿業的金湖飯店是金門縣第1家獲得「穆斯林友善旅宿」及「穆斯林友善餐廳」雙認證飯店，旅行業者佳瑛旅行社，則是疫後配合政府拚觀光，積極在東協各國舉辦旅展、媒合會、旅遊推廣活動及來台踩線團等。

▲第2屆台灣觀光金獎評選結果出爐。（圖／觀光署提供）

觀光遊樂業方面，觀光署指出，義大遊樂世界設置全台遊樂區最大的穆斯林祈禱室，方便遊客宗教信仰，每年舉辦跨年煙火晚會，是南台灣重要的跨年活動，帶動大量的觀光人潮。

熱心觀光事業的團體及工作人員也是行銷台灣觀光的好夥伴，台北市溫泉發展協會近年配合台北市政府舉辦北投花浴衣節、溫泉季，行銷北台灣的溫泉品牌，是推動台灣觀光發展不可或缺的助力。

觀光署表示，得獎者將於明年2月10日觀光節慶祝大會頒獎表揚，並製作「人物英雄榜專刊」，以得獎者說故事及體驗式行銷，讓民眾更了解觀光人背後所付出的心血與努力，並鼓勵所有觀光人成為「Team Taiwan」一份子。

▲第2屆台灣觀光金獎評選結果出爐。（圖／觀光署提供）