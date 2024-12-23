春陽茶事豪撒「聖誕禮包」！爽喝飲料買1送1、免費加料

▲春陽茶事豪送聖誕禮包有6大優惠券。（圖／春陽茶事提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶聖誕節，手搖飲品牌「春陽茶事」驚喜推出「聖誕禮包」，一次就能領到6張限定優惠券，有指定飲品買1送1、免費加料等，只要透過官方LINE即可獲得。

春陽茶事豪撒「聖誕禮包」，12月24日起開放於官方LINE領取，一次即可獲得6大優惠券包括「檸檬蜜烏龍買1送1」、「烏龍茶系列第2杯5折」、「原茶系列免費升級芝士瑪奇朵」、「全品項大杯折10元」、「冬季限定飲品第2杯7折」及「免費加料券」，限於門市兌換使用，使用期限至12月30日。

▲再睡5分鐘聖誕節快閃喝全品項買1送1。（圖／再睡5分鐘提供）

同樣為迎接聖誕節，再睡5分鐘全門市將於12月25日限時1天推「全品項買1送1」優惠，只要向店員唸出通關密語「一起開心果聖誕」即享優惠，每人限購1組，數量有限、售完為止，提醒優惠開賣時間依每間門市營運狀況為準。

再睡5分鐘招牌飲品為「棉被厚奶蓋」系列，嚴選進口鮮奶油結合進口牛乳製成3公分厚奶蓋，並開放搭配4款純茶茶底；目前還有最新「開心果奶蓋」，把開心果研磨成醬搭配進口鮮奶油、牛乳製成厚奶蓋，再撒上烘焙香脆開心果碎粒，香氣十足。