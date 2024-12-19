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業者首創「玩歐洲順路逛杜拜」　42小時體驗吉普車衝沙、沙漠BBQ

▲杜拜 未來博物館。（圖／記者周姈姈攝）

▲杜拜未來博物館。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

想親身體會杜拜的奢華城市面貌與阿拉伯風情嗎？台灣旅遊業者現在就首創「歐洲順路玩杜拜」，玩完歐洲再到杜拜，用42小時探索這座中東地區的金融中心，並能體驗吉普車衝沙、沙漠夕陽、沙漠營地BBQ，11、12天的行程每人團費18萬有找。

加利利旅行社首創「歐洲順路玩杜拜」玩法，真正在玩完歐洲後，返程時入住杜拜一晚，且全程不走回頭路。例如旅客可以選擇玩「德瑞+杜拜」，從蘇黎世進一路玩到慕尼黑，回程時順路玩杜拜，免去長途跋涉之苦，還能入住少女峰區與策馬特飯店各2晚。

▲▼瑞士少女峰，瑞士旅遊，歐洲旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想一次玩多國，旅遊業者首創玩歐洲再玩杜拜行程，包括瑞士、義大利、法國等選擇。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／加利利旅行社提供）

▲▼法國巴黎_凱旋門。（圖／加利利旅行社提供）

喜歡浪漫氛圍的旅人，不妨到南法走一趟，業者規劃「尼斯進、巴黎出」，且安排巴黎市中心連泊3晚，並可順路玩杜拜，旅程將走訪蔚藍海岸、普羅旺斯，嚴選南法最精華的山海藝城，以葡萄酒鄉畫下完美句點。

想要深度探索義大利，那就跟著業者安排的行程從北義玩到南義，造訪經典4大城米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬，還能前往龐貝千年古城一探其面貌，再到杜拜旅行。 

▲▼阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店。（圖／業者提供）

▲阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店新開幕。（圖／業者提供，下同）

隨著赴中東旅遊越來越受歡迎，更吸引許多奢華酒店品牌進駐。全新「阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店」已於今年初正式開幕，酒店位於阿布達比和杜拜之間的海邊，只接受成人入住，並有24小時管家服務，絕佳的地理位置讓旅客在酒店每一處都能享受海灣美景。

▲▼阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店。（圖／業者提供）

▲▼酒店的海景露台客房。

▲▼阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店。（圖／業者提供）

阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店共有22 間豪華客房和套房，並提供24小時管家服務。酒店建築風格取自希臘聖托里尼島，低矮的白色建築與海灘融為一體，讓天然純美的環境構成令人陶醉的美景，並能享受寧靜的海岸氛圍。

▲▼阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店。（圖／業者提供）

▲阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店大廳酒吧，望出去是絕美海色。

酒店內共設有2間餐廳，「Oia Oasis」餐廳呈現阿拉伯道地的美食饗宴，從清晨的香濃咖啡、甜點到午後的中東在地美食小點應有盡有；「Thalassa 餐廳」則可以品嚐以在地食材變化出的希臘美食及異國料，享受柔和音樂飄蕩在空間裡怡人氛圍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店。（圖／業者提供）

▲酒店泳池區。

此外，客人還可以前往安納塔拉芳療中心，享受呵護身心靈的理療服務。芳療中心將東西方的經典護理療程融為一體，推出結合傳統與前衛的護理方法，讓需要得到舒緩或找回活力的旅客們，在此將得到最完善的照顧，芳療中心同時備有休閒泳池、喜馬拉雅鹽蒸三溫暖、摩洛哥土耳其浴室，以及專為徹底放鬆而設計的芳療沐浴體驗。

關鍵字： 歐洲旅遊 中東旅遊 加利利旅行社 杜拜旅遊

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