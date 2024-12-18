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新村站著吃烤肉信義ATT店明開幕　2樓烤肉區酒水免費喝

▲▼新村站著吃烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲新村站著吃烤肉「信義ATT店」明天開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台北捷運市府站附近的「新村站著吃烤肉」，主打站著吃韓式烤肉，近年還與各大知名酒吧聯名，已成為上班族周末聚餐熱門餐廳。業者日前宣布，信義ATT店明天開幕，當天還祭出2樓烤肉區酒水免費喝的限時優惠。

▲新村站著吃烤肉信義ATT店明開幕。（圖／業者提供）

▲新村站著吃烤肉信義ATT店擁有2層樓。（圖／業者提供）

▲新村站著吃烤肉信義ATT店明開幕。（圖／業者提供）

▲新村站著吃烤肉信義ATT店1樓除了烤肉、辣炒年糕等餐點，還有韓式起司炸熱狗、炸年糕等多種下酒菜。（圖／業者提供）

「新村站著吃烤肉」是許多人到南韓首爾旅遊必吃的烤肉品牌，2019年首度登台開設台北店，2021年底插旗台中，明天開幕的信義ATT店是全台第3家、也是台北第2家，擁有兩層樓，1樓是「Somaek Bar 新村站著吃烤肉」，菜色上除了烤肉、辣炒年糕等餐點，還特別推出韓式起司炸熱狗、炸年糕等多種下酒菜，2樓則保留經典鐵桶圓桌的用餐空間。

慶祝開幕，信義ATT店12月19日當天2樓烤肉區酒水全部免費，1樓消費者只要於社群打卡，也可獲得700ml燒啤1杯（原價350元），數量有限，送完為止。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」插旗高雄。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「肉的長谷川」 南部首店進駐高雄漢神巨蛋，今日正式開幕，12月20日前「日本和牛漢堡排套餐」不但特價499元（原價699元），而且漢堡排的重量還從180 克升級至270克。

除了南部首店開幕優惠，明年1月15日前到全台分店點購任一套餐，就送beard papa’s 卡士達千層捲1份。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食雲 新村站著吃烤肉 韓國烤肉 台北市美食

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