新北「人氣節慶日期」全出爐！天元宮櫻花、平溪天燈節一次看

▲淡水無極天元宮櫻花季點燈。（資料照／記者彭懷玉攝）
記者彭懷玉／台北報導
新北市政府今（17日）公布即日起至明年3月的一系列活動，並宣告「新北感溫祭」正式啟動，從已開跑的淡水聖誕燈飾、鴨鴨公園地景藝術展，接著迎來春櫻綻放，又以明年1/22登場的「淡水無極天元宮櫻花季」最為盛大，一路到明年3月的新莊中港大排光雕展，旅客不妨記進行事曆。
2024-2025 新北市活動一覽
聖誕節及跨年活動：
聖誕節愛在淡水聖誕燈飾展示
時間：2024/12/11 至 2025/2/13
▲新北三重鴨鴨公園「花繪三重奏」。（圖／新北市高灘處提供）
2024 鴨鴨公園地景規劃設計暨光雕施作
時間：2024/12/14 至 2025/1/12
▲福容大飯店福隆溫泉。（示意圖／記者彭懷玉攝）
新北感温祭
時間：2024/12/17
2024 深坑多福宴
時間：2024/12/19
新北市耶誕馬拉松接力賽
時間：2024/12/22
舊愛 Magic 新歡 ─ 耶誕環保挖寶趣 十拾有你
時間：2024/12/28
113年烏來區跨年晚會活動
時間：2024/12/31
▲2024-2025新北市活動一覽表，點圖可放大。（圖／新北市觀旅局提供）
閃耀新北-1314 跨河煙火秀
時間：2024/12/31
新年活動：
林口區113年度竹林山觀音寺盃「RUN林口」
時間：2025/1/1
新北市元旦升旗暨健走活動
時間：2025/1/1
彩繪燈籠迎新年
時間：2025/1/11
2025 新北市新莊區迎新年慶元宵系列活動
時間：2025/1/11 至 2025/1/17、2025/1/18 至 2025/2/12
2025 新北年貨市集展售會
時間：2025/1/18 至 2025/1/19
2025 新北蒔花好綻 ─ 花見櫻花季（淡水無極天元宮櫻花）
時間：2025/1/22 至 2025/2/12
新北市客家文化園區新春活動「蛇年作客玩永續」
時間：2025/1/20 至 2025/2/12
新春活動
時間：2025/1/30 至 2025/2/2
2025 文化走春活動
時間：2025/1/30 至 2025/2/12
展覽
考古探秘 ─ 海洋·陸地·虛擬·展示
時間：2025/1/1 至 2025/12/31
運動競化論 ─ 古代生活與現代競技特展
時間：2025/1/17 至 2025/9/14
▲新北市平溪天燈節民眾施放天燈祈福。（資料照／記者林敬旻攝）
2月活動
平溪天燈節
時間：2025/2/8 至 2025/2/12
Pokemon GO Tour
時間：2025/2/21 至 2025/2/23
萬金杜鵑花展
時間：2025/2/28 至 2025/3/30
府中雙城 成雙情人節系列活動
時間：2025/2/14 至 2025/2/25
2025 新北市宗教文化節 - 野柳神明淨港文化祭活動
時間：2025/3（待公告）
▲2024年初中港大排河廊以「幸福新北 戀戀中港」為主題。（資料照／新北市政府水利局提供）
3月活動
新莊中港大排光雕展
時間：2025/3/1 至 2025/3/23
綠色山林茶山繚療
時間：2025/3/1 至 2025/3/23
新北情人節市集
時間：2025/3/15 至 2025/3/16
2025 新北市萬金石馬拉松
時間：2025/3/16
接著還有三芝區櫻花季、新北春紛節、 土城區櫻花季等活動，不過時間尚未出爐，實際活動日期及細節需以主辦單位公告為準。
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