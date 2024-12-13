過年玩香港超省！除夕年宵市場開到凌晨　必訪廟宇、拜法一次公開

▲「新春國際匯演之夜」花車巡遊，精彩表演和繽紛花車為新年揭幕。（圖／港旅局提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

過年打算出國的民眾不妨考慮飛香港！港旅局今（13日）表示，台灣大部分的店家除夕夜會提早打烊，但香港不少店家會營業至凌晨，甚至為了清庫存有減價折扣，是撿便宜的好時機。同時，香港過年習俗包含到黃大仙廟求籤、想求發財金可體驗「觀音借庫」，祈福習俗一次了解。

▲年宵花市吸引眾多遊客前來採購，以繽紛花卉妝點年味。



年宵市場、商場除夕營業到凌晨

每到過年，台灣尤其是台北街道總是冷冷清清，不過，香港可不一樣。港旅局說，台灣大部分店家於除夕夜會提早打烊，家家戶戶回家圍爐吃飯；香港的除夕夜人們吃完年夜飯會到年宵市場逛逛，商場和街道上充滿熱鬧年節氣氛，甚至不少店家為了清一年的庫存，有折扣減價，觀光客不妨趁過年到商場逛街採買。

▲香港不少商場趁春節推出減價折扣。



香港的傳統年節從過年前一周開始，香港多處都會舉辦年宵市場，位在銅鑼灣的維多利亞公園或太子花墟公園是最受歡迎的年宵市場，除夕夜更會從中午營業到凌晨一點，可以感受濃厚年味。

▲嗇色園黃大仙祠是香港最著名的廟宇之一，據說黃大仙「有求必應」、籤文靈驗，常年香火鼎盛。



走春必訪開運祈福景點

過年到廟裡祈福是許多華人必訪行程，嗇色園黃大仙祠是香港最著名的廟宇之一，據說黃大仙「有求必應」、籤文靈驗，常年香火鼎盛，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮分享，因為上上籤經常失竊，廟方於籤上裝置晶片追蹤定位，足以見得黃大仙廟的魅力；而月老殿近來也深受信眾青睞，獨特的手勢和綁紅籤方法儀式感十足，躍升熱門求姻緣寺廟。

▲每年農曆正月26日是觀音開庫日，也就是明年的2月22日，紅磡觀音廟「借庫銀」，祈求新年財運亨通、增強運勢。



想求發財金，可以來香港體驗「觀音借庫」，每年農曆正月26日是觀音開庫日，也就是明年的2月22日，以紅磡觀音廟借庫為例，可向廟方購買參拜用品，包括一棵生菜寓意生財、一支財星令牌及一個八寶包，內有寓意長生的花生、寓意年生貴子的蓮子、寓意百年好合的百合等，拜完後由廟方派發庫錢利是，銀碼由「三千萬」至最多「十億」。最後要將利是放在錢包，財星令牌放在家中財位，並把生菜和八寶包吃下。正所謂「有借有還」，還庫要在同年的冬至前購買壽金還庫。

▲大埔林村是許願的熱點，遊客購買「許願寶碟」，在卡片上寫下願望並拋向樹枝，祈求新的一年心想事成。



想要轉運的旅客，必訪300年歷史的沙田車公廟，信徒可轉動風車祈求轉運，提升一整年的運勢；想求事業求財運求升學的人，不能錯過天后廟與文武廟，可將金箔貼在金龍及金鹿不同部位，將心願誠摯向神明訴說；香港電影中常見的大埔林村許願樹亦是熱門景點，遊客購買「許願寶碟」，在卡片上寫下願望並拋向樹枝，祈求新的一年心想事成。如果是跟單身閨密同訪香港，建議前往灣仔寶雲道的姻緣石祈願與心儀之人早日相遇，順利脫單。

▲大年初二晚上農曆新年煙花匯演會在維多利亞港上綻放。



逛花市、看巡遊、賞煙花、贏賽馬

年初一晚上則有「新春國際匯演之夜」，來自本地及國際的盛大表演隊伍伴隨花車，沿著尖沙咀的熱鬧街道載歌載舞，展示傳統節慶及多元文化匯萃的精髓，為金蛇年打響頭炮。

▲大年初三，到沙田馬場參與農曆新年賽馬日，除了刺激的賽事，還有舞獅和現場綜藝表演。



大年初二晚上農曆新年煙花匯演會在維多利亞港上綻放，以璀璨花火迎接新年。大年初三，到沙田馬場參與農曆新年賽馬日，除了刺激的賽事，還有舞獅和現場綜藝表演。

過年出發香港自由行三天二夜12,888元起

雄獅旅遊推出除夕和大年初一出發，三天機加酒自由行二人一室入住旺角仕德福酒店，每人只要12,888元起（未稅），房型升等並加贈每日每房二客自助早餐，還含價值港幣480元大年初一國泰新春匯演之夜A區指定席次座位。另有香港文華東方酒店過年專案，三天機加酒二人一室，每人25,888元起（未稅），含價值港幣1,800元的文華閣禮遇、國泰新春匯演之夜A區指定席次座位。

▲搭太平山纜車到凌霄閣摩天台428，眺望維多利亞海港美景。（圖／記者彭懷玉攝）



東南旅遊安排1/11和2/22出發的開運美食團，包括打小人趕霉運、到車公廟轉好運、沙田賽馬搏財運添富貴、登高太平山頂循「8」字步道健行。三天二夜入住全新開幕的灣仔高級新酒店「合和酒店」，更安排價值港幣1,290元米其林二星Amber法國餐廳、信記避風塘海鮮、必比登推薦大圍小館及鏞記酒家，三天二夜二人一室每人含稅38,888元起。

針對親子族，可樂旅遊有香港新春團體行程，入住荃灣西如心酒店包早餐，行程含黃大仙祠、星光大道、太平山頂、叮叮車等市區觀光，還有香港迪士尼樂園二日門票，並安排在酒店內的「晶荷軒」享用年夜飯，1/26出發，四天三夜四人一室，每人38,000元起（含稅）。