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人氣義大利麵「KYOMO PASTA」公告歇業　高雄又一家名店熄燈

▲人氣義大利麵「KYOMO PASTA」公告歇業　高雄熄燈名店再一家。（圖／取自KYOMO PASTA義大利麵専売臉書）

▲高雄人氣義大利麵「KYOMO PASTA」結束營業。（圖／取自KYOMO PASTA義大利麵専売臉書）

記者黃士原／台北報導

不只20年「香味海產粥」歇業，高雄人氣義大利麵「KYOMO PASTA」也在本月5日結束營業，讓許多老客人覺得不捨，直呼「晴天霹靂」、「以後吃不到好吃的青醬燉飯、義大利麵了」。

位於高雄市鹽埕區老宅中的KYOMO PASTA義大利麵專売，餐廳由日籍主廚駐店，除了青醬、蒜香、番茄、白酒等經典口味，還有原創和風義大利麵，單價200元至400元區間。餐廳2018年才開幕，近年已是人氣店家，雖然下午5點才營業，但4點就有人在排隊。

▲人氣義大利麵「KYOMO PASTA」公告歇業　高雄熄燈名店再一家。（圖／取自KYOMO PASTA義大利麵専売臉書）

▲除了經典口味，KYOMO PASTA還有原創和風義大利麵。（圖／取自KYOMO PASTA義大利麵専売臉書）

雖然KYOMO PASTA人氣很高，也被網友譽為高雄最好吃的義大利麵，但業者昨天卻公告已於12月5日結束營業。消息傳出，讓許多老客人感到驚訝，直說「晴天霹靂！你們是我在高雄排名第一好吃的義大利麵」、「好難過，消息太突然，太喜歡你們的義大利麵」、「再也吃不到我最愛的鱈魚子奶油燉飯」、「以後吃不到好吃的青醬燉飯、義大利麵了」、「好可惜，又少了一家好美味的店」。

▲高雄20年老字號「香味海產粥」歇業。（圖／取自香味海產粥臉書）

另外，香味海產粥位於七賢路與和平路口，招牌海產粥料多大碗，吃得到大量的蝦子、蟹肉、蚵仔，即使近年價格調漲，但人潮依然絡繹不絕，而且愈晚愈熱鬧，不少人下班後都會前往吃宵夜。

不過香味海產粥已經悄悄歇業，臉書粉專上顯示「我們永久停業囉」，Google店家已被標示「永久歇業」，老闆還在私人臉書上傳拆招牌影片「宣告退休」，不少朋友祝福他「好好享受人生」。
 

關鍵字： 美食雲 KYOMO PASTA 歇業 結束營業

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