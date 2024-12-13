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先喝道升級版「玫瑰plus+系列」新上市！限時1天2大飲品買1送1

▲▼先喝道。（圖／先喝道提供）

▲先喝道推出升級版「玫瑰plus+系列」。（圖／先喝道提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「先喝道」找來英式下午茶「古典玫瑰園」推出升級版「玫瑰plus+系列」，4款玫瑰飲品搭配火焰玫瑰纖美酵素，即日起於全門市上市，還可享限時1天「2大飲品買1送1」優惠。

「先喝道X古典玫瑰園」聯名推出「玫瑰plus+系列」，把原來的玫瑰系列包括玫瑰水、特調茶、拿鐵、水果茶共4款飲品，特意加入火焰玫瑰纖美酵素，酵素結合多種天然成分有玫瑰花瓣、鳳梨酵素、諾麗果、百香果籽萃取等，搭配西班牙帕瑪仕濱海紅石榴萃取及天然菊苣萃取菊糖，只要加價39元即可升級，即日起正式開賣。

為歡慶新品上市，先喝道今（13）日祭出「2大飲品買1送1」優惠，包括「英式玫瑰拿鐵買1送1」，各門市售完為止；以及「玫瑰水+火焰玫瑰酵素買1送1」，各門市限量20組，以上2大優惠每人限購2組。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍祭出4大飲品買1送1優惠。（圖／康青龍提供）

另，康青龍至12月17日前則祭出「4大飲品買1送1」優惠，有「藍星晶球（升級鮮奶）」、「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」買1送1，只要使用Uber Eats即享優惠；期間加碼在龍來訂線上點餐推「桂花茶王買1送1」，每人限領2張優惠券，票券使用期限至12月31日。

康青龍「藍星晶球（升級鮮奶）」 是選用帶有獨特酸甜香的藍柑橘特調成鮮奶茶，再加入Q彈寒天晶球增添咀嚼口感，搭配夢幻湛藍外觀超吸睛；「桂花茶王」則是經典招牌青龍茶王，嚴選台灣南投高山烏龍茶葉結合特製桂花釀，打造醇厚口感。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 先喝道 買1送1 康青龍

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