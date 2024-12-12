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北市4大飯店年末專案「最低2999元」　住房贈摩天輪、滑冰券

▲大直維多麗亞酒店豪華客房、極光冰場。（圖／大直維多麗亞酒店、極光冰場提供）

▲大直維多麗亞酒店豪華客房。（圖／大直維多麗亞酒店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

耶誕、跨年將近，各飯店接連推出住房專案，以下整理出「4大飯店」年末優惠。住一晚大直維多麗亞酒店，贈摩天輪票、電影院票或滑冰場券；老爺會館台北林森推出大人系「微醺Chill享」住房專案，即日起至明年2月28日，雙人一泊二食每晚2,999元起，贈鹿兒島燒酎等精選酒款、翌日早餐。

▲大直維多麗亞酒店豪華客房、極光冰場。（圖／大直維多麗亞酒店、極光冰場提供）

▲「NOKE忠泰樂生活」極光冰場。（圖／極光冰場提供）

大直維多麗亞酒店
擁有古典優雅氛圍的大直維多麗亞酒店，結合周邊「美麗華百樂園」及「NOKE忠泰樂生活」的知名設施「摩天輪」、「電影院」及「滑冰場」包裝成專案。5,800元包含住宿一晚豪華客房、摩天輪券兩張，以及美麗華影城電影券或極光冰場 Aurora Ice Rink滑冰券兩張，讓旅客度過充實又美好的假期。

▲老爺會館台北林森攜手「From A昭和風酒吧」合作推出大人系限定「微醺Chill享」住房專案。（圖／老爺會館台北林森提供）

▲▼老爺會館台北林森攜手「From A昭和風酒吧」合推「微醺Chill享」住房專案。（圖／老爺會館台北林森提供）

▲老爺會館台北林森攜手「From A昭和風酒吧」合作推出大人系限定「微醺Chill享」住房專案。（圖／老爺會館台北林森提供）

老爺會館台北林森會館
老爺會館台北林森攜手「From A昭和風酒吧」，合推大人系限定「微醺Chill享」住房專案，即日起至2025年2月28日，購買指定專案即贈鹿兒島燒酎等精選酒款十選一，搭配翌日自助式早餐，雙人一泊二食每晚最低2,999元起，加購高鐵最低可享7.8折票價優惠。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲台北漢來大飯店攜手瑞士頂級保養抗衰老品牌VALMONT SPA，推出「奢華暖冬煥膚之夜住房專案」。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲台北漢來大飯店攜手瑞士頂級保養抗衰老品，推出「奢華暖冬煥膚之夜住房專案」。（圖／台北漢來大飯店提供）

漢來大飯店
漢來大飯店聯手瑞士頂級保養抗衰老品牌VALMONT SPA，一同打造限定專屬主題房，入住18坪主題豪華套房14,438元，贈送價值5,590元的VALMONT保養組一套，以及500元療程抵用券等。而高雄漢來則推出「歲末歡慶住房專案」，平日市景精緻客房6,454元起，入住贈價值3,700元Chloe 光蘊玫瑰女性淡香精，為旅客增添浪漫回憶。

▲福容台北一館,2025跨年101煙火景觀房。（圖／福容台北一館提供）

▲福容台北一館今年首度舉辦「耶誕音樂會」和「閃耀迎新2025跨年活動」。（圖／福容台北一館提供）

福容大飯店台北一館
福容大飯店台北一館今年首度舉辦「耶誕音樂會」和「閃耀迎新2025跨年活動」。業者表示，「耶誕音樂會」將於12月21日和22日下午3點至6點登場；12月31日晚間10點30分一樓大廳酒吧舉辦跨年迎新派對，延續至2025年元旦凌晨00點30分，現場有刺激的「啤酒霸主爭霸戰」與「愛的瞬間」等大膽示愛活動，優勝者有機會獲得該桌用餐免費。

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