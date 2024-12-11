國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　紅燒肉、菜脯蛋都入榜

▲時時香公布國人最愛10道料理，上圖為3.5杯雞。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者黃士原／台北報導

「時時香」是瓦城泰統集團進軍台菜市場的第一個品牌，2017年開出首店，近日品牌根據內部大數據分析，統計出國人最愛的10道菜色，紅燒肉、菜脯蛋、豆酥魚都入榜。

時時香主推跨菜系中式料理，將中式各家菜系的經典人氣菜色整理出來，也可說是「新台灣料理」，品牌也統計出國人最愛的10道料理，分別是「阿婆紅燒肉」、「3.5杯雞」、「超級麻婆豆腐」、「厚煎菜脯蛋」、「無敵豆酥嫩魚」、「招牌胡椒蝦」、「台灣腐乳空心菜」、「花東剝皮辣椒燉雞湯」、「台灣甘蔗蝦」、「麻油松阪豬」。

▲阿婆紅燒肉。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲厚煎菜脯蛋。（圖／瓦城泰統集團提供）

其中阿婆紅燒肉以上等五花肉搭配花生、豆干、蛋，透過慢火滷燉濃油赤醬，軟嫩不膩的口感，成功抓住許多老饕的胃；3.5杯雞則是將台菜風味再升級，結合去骨嫩雞腿肉、米血，加上獨家秘製的花雕酒香；超級麻婆豆腐是許多吃辣愛好者的必點菜色，厚煎菜脯蛋有著蓬鬆紮實的特厚級菜脯蛋，無敵豆酥嫩魚則是鋪滿雙倍份量的豆酥。

▲「SHANN SHANN小香」是將時時香菜色升級精緻化的新品牌。（圖／瓦城泰統集團提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

此外，將時時香菜色升級精緻化的新品牌「SHANN SHANN小香」，並為傳統料理增添現代時尚，像是「九孔鮑魚滷肉飯」將傳統小吃升級搭配九孔鮑魚，「黑松露鮮蝦蒸蛋」嚴選4：6黃金比例的豬絞肉與鮮蝦，再佐以黑松露醬；「香煎虱目魚」則是將新鮮虱目魚以小火慢煎至外皮金黃焦香，搭配金黃酥脆鍋巴與特製蔥油醬。

▲七滋八味雪花牛小排。（圖／記者黃士原攝）

另外，成都米其林一星「許家菜」集團創辦人許凡客座請客樓已結束，不過12月29日前仍會以單點形式，提供27道正宗川菜，每道280元起+10%。

「七滋八味雪花牛小排」是許凡創新之作，以川菜獨特的「怪味」為基礎，除了融合麻、辣、甜、酸、鮮、鹹、苦等7種滋味，更創新加入第8味「酒釀」，讓經典怪味牛小排增添甜度與酒香。

▲青辣汁深海東星斑。（圖／記者黃士原攝）

而在川菜24味型中，許家菜最膾炙人口的當屬「青辣」，運用青花椒與藤椒油調製出椒汁，「青辣汁深海東星斑」使用澎湖野生東星斑，片肉後搭配雞油清蒸，出籠後淋上以漢源新鮮青花椒、蒜末、過油青辣椒、醬油等所煮成的青椒汁。