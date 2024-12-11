ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　紅燒肉、菜脯蛋都入榜

▲3.5杯雞。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲時時香公布國人最愛10道料理，上圖為3.5杯雞。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者黃士原／台北報導

「時時香」是瓦城泰統集團進軍台菜市場的第一個品牌，2017年開出首店，近日品牌根據內部大數據分析，統計出國人最愛的10道菜色，紅燒肉、菜脯蛋、豆酥魚都入榜。

時時香主推跨菜系中式料理，將中式各家菜系的經典人氣菜色整理出來，也可說是「新台灣料理」，品牌也統計出國人最愛的10道料理，分別是「阿婆紅燒肉」、「3.5杯雞」、「超級麻婆豆腐」、「厚煎菜脯蛋」、「無敵豆酥嫩魚」、「招牌胡椒蝦」、「台灣腐乳空心菜」、「花東剝皮辣椒燉雞湯」、「台灣甘蔗蝦」、「麻油松阪豬」。

▲阿婆紅燒肉。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲阿婆紅燒肉。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲厚煎菜脯蛋。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲厚煎菜脯蛋。（圖／瓦城泰統集團提供）

其中阿婆紅燒肉以上等五花肉搭配花生、豆干、蛋，透過慢火滷燉濃油赤醬，軟嫩不膩的口感，成功抓住許多老饕的胃；3.5杯雞則是將台菜風味再升級，結合去骨嫩雞腿肉、米血，加上獨家秘製的花雕酒香；超級麻婆豆腐是許多吃辣愛好者的必點菜色，厚煎菜脯蛋有著蓬鬆紮實的特厚級菜脯蛋，無敵豆酥嫩魚則是鋪滿雙倍份量的豆酥。

▲「SHANN SHANN小香」是將時時香菜色升級精緻化的新品牌。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲「SHANN SHANN小香」是將時時香菜色升級精緻化的新品牌。（圖／瓦城泰統集團提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

此外，將時時香菜色升級精緻化的新品牌「SHANN SHANN小香」，並為傳統料理增添現代時尚，像是「九孔鮑魚滷肉飯」將傳統小吃升級搭配九孔鮑魚，「黑松露鮮蝦蒸蛋」嚴選4：6黃金比例的豬絞肉與鮮蝦，再佐以黑松露醬；「香煎虱目魚」則是將新鮮虱目魚以小火慢煎至外皮金黃焦香，搭配金黃酥脆鍋巴與特製蔥油醬。

▲七滋八味雪花牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲七滋八味雪花牛小排。（圖／記者黃士原攝）

另外，成都米其林一星「許家菜」集團創辦人許凡客座請客樓已結束，不過12月29日前仍會以單點形式，提供27道正宗川菜，每道280元起+10%。

「七滋八味雪花牛小排」是許凡創新之作，以川菜獨特的「怪味」為基礎，除了融合麻、辣、甜、酸、鮮、鹹、苦等7種滋味，更創新加入第8味「酒釀」，讓經典怪味牛小排增添甜度與酒香。

▲青辣汁深海東星斑。（圖／記者黃士原攝）

▲青辣汁深海東星斑。（圖／記者黃士原攝）

而在川菜24味型中，許家菜最膾炙人口的當屬「青辣」，運用青花椒與藤椒油調製出椒汁，「青辣汁深海東星斑」使用澎湖野生東星斑，片肉後搭配雞油清蒸，出籠後淋上以漢源新鮮青花椒、蒜末、過油青辣椒、醬油等所煮成的青椒汁。

關鍵字： 美食雲 時時香 瓦城 SHANN SHANN小香

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

LAWSON來台消息空歡喜？網揭：只是例行註冊

LAWSON來台消息空歡喜？網揭：只是例行註冊

國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　

國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　

台南最美山林燈節龍崎空山祭月底登場

台南最美山林燈節龍崎空山祭月底登場

2024台中耶誕嘉年華搶先看！

2024台中耶誕嘉年華搶先看！

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

榮耀號修好！船公司：明天正常出發

榮耀號修好！船公司：明天正常出發

英格莉莉「12元粉撲鬆餅」限時吃

英格莉莉「12元粉撲鬆餅」限時吃

韓國2PM「李俊昊」將現身台南跨年

韓國2PM「李俊昊」將現身台南跨年

萬里24小時營業湯屋推薦！

萬里24小時營業湯屋推薦！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三峽「現點現做日料吃到飽」超過百種

三商巧福牛肉麵特價109元

亞洲首艘「迪士尼探險號」今開賣

CoCo冬韻擂焙珍奶買1送1只有今天

紐西蘭冰川健行、刺激快艇、浪漫觀星　自然深度之旅療癒身心

身分證中4碼「片皮鴨1212元」

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

韓國2PM「李俊昊」將現身台南跨年

探索廚房抹茶甜點吃到飽12/10登場

日夜皆美！新北鴨鴨地景展12／14開跑

熱門行程

最新新聞更多

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

LAWSON來台消息空歡喜？網揭：只是例行註冊

國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　

台南最美山林燈節龍崎空山祭月底登場

2024台中耶誕嘉年華搶先看！

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

榮耀號修好！船公司：明天正常出發

英格莉莉「12元粉撲鬆餅」限時吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366