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最美山林燈節「台南空山祭」月底登場！首創互動投影　巷仔貓現身

▲▼2022-2023台南龍崎空山祭。（圖／台南市政府文化局提供）

▲台南龍崎空山祭將於12月28日登場，圖為過去活動畫面。（圖／台南市政府文化局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南市政府宣布，一年一度的「2025龍崎光節空山祭」將於12月28日登場，今年以「焰土新生」為策展主題，並有全新螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗；今年文博會掀起拍照打卡熱潮的「巷仔Niau」也將現身，門票即日起開賣。

台南龍崎光節空山祭有「最美山林燈節」美稱，今年活動邁入第6屆，將從12月28日起延續至明年2月16日為止。今年以「焰土新生」為策展主題，講述第五屆龍火燃盡後，餘燼化為沃土，孕育出新生命「木」，象徵生命從大地中開始向上生長。

▲▼2022-2023台南龍崎空山祭。（圖／台南市政府文化局提供）

▲▼台南龍崎空山祭有「最美山林燈節」美稱。

▲▼2022-2023台南龍崎空山祭。（圖／台南市政府文化局提供）

台南市文化局表示，今年活動有多個亮點，包括首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影互動技術，強化民眾與科技藝術作品互動性；並首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗。此次售票也首次與ibon售票合作，規劃推動主題套票，帶動全市旅遊量能，並結合當地5里社區小旅行及南關線商圈集章串連，推出假日店家小旅行遊程。

▲▼台南巷仔貓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲文博會人氣吉祥物「巷仔貓」也將現身。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，今年文博會首度登場的超人氣吉祥物「巷仔Niau」也將現身崎聚，屆時可望帶動人潮。策展單位也與成大科藝學程合作，於崎聚木棧平台設置在地意象之燈光裝置藝術，為展區現場增添更多光彩。

2025龍崎光節空山祭自12月28日起至明年2月16日展開，除了農曆除夕當天及每周二休展，開展時間為每日17:30至22:00，共44日。龍崎區民、6歲以下、65歲以上、身障及其陪同者憑身分證免費；仁德、歸仁、關廟區民平日憑身分證免費。

關鍵字： 台南旅遊 龍崎光節空山祭 巷仔貓

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