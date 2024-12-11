壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到　蟹肉味噌拉麵回歸

▲壽司郎螃蟹祭開跑。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

年末將至，台灣壽司郎「螃蟹祭」今日開跑，從松葉蟹、深海紅蟹、紅雪蟹，多款螃蟹壽司任君挑選，螃蟹奶油可樂餅、濃厚蟹肉味噌拉麵也再度回歸。另外，聖誕節即將到來，壽司郎首次推出超應景的「鮭魚聖誕樹」、「聖誕沙拉軍艦」。

▲水煮松葉蟹只要40元。

壽司郎今日起至12月29日推出「蟹！襲來！！」，囊括多款經典螃蟹品項，像是水煮松葉蟹只要40元，而「紅雪蟹疊疊樂」豪邁的堆疊5支蟹腳肉，售價80元，「深海紅蟹2種」口感扎實、滋味甘甜，一盤包含蟹腿肉和爪下肉，享用雙重美味70元，「爆量3種海味軍艦」以鮪魚泥，搭配肉質細緻的紅雪蟹肉，最後再以鮭魚卵豪氣點綴，每份只要100元。

▲「紅雪蟹疊疊樂」豪邁的堆疊5支蟹腳肉。（圖／壽司郎提供）

台灣壽司郎每年賣出約300萬份的茶碗蒸，也在這期間升級，「芡汁蟹肉茶碗蒸」添加松葉蟹身肉和充滿柴魚風味的滑順芡汁；「濃厚蟹肉味噌拉麵」則是再度回歸，除了湯底製作使用大量螃蟹外，碗裡還有水煮松葉蟹、蟹肉、蟹膏，拉麵控絕對不容錯過。

▲濃厚蟹肉味噌拉麵。（圖／壽司郎提供）

為了迎接美好的聖誕佳節，壽司郎12月20日起，推出2款聖誕限定壽司（數量有限、售完為止），「鮭魚聖誕樹」以聖誕樹為概念，把以生鮭魚排列出聖誕樹的意象，再以星星玉子點綴，每份80元；另一款「聖誕沙拉軍艦」每份50元。

▲「爭鮮gogo」推出適合聖誕節交換禮物的「襪！是壽司」。（圖／爭鮮提供）

另外，「爭鮮gogo」則是推出適合聖誕節交換禮物的「襪！是壽司」，壽司餐盒搭配假壽司真襪襪，一盒共兩款襪子，外帶門市消費（不限金額），即可用149元加購，限量供應，售完為止。