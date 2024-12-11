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12／31前消費滿千送百　王品「丰禾」台中3家店限定優惠

▲12/31前消費滿千送百　王品「丰禾」台中3家店限定優惠。（圖／王品提供）

▲12月31日前在丰禾大里德芳南店、文心崇德店、台中公益店消費，可享滿千送百。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「丰禾 台味風格料理」即日起端出9道功夫菜，12月底前到全台門店內用套餐，出示品牌社群指定畫面就送260元贈菜金，而台中3家店則是加碼祭出「滿千送百」。

丰禾即日起新增9道手路菜，「丰禾客家小炒」以豬肉絲、豆干、魷魚、中芹等食材切絲拌入醬油，再大火快炒；「酒香四杯雞」把台灣土雞腿肉以經典三杯（米酒、麻油、醬油）入味後，再多加一杯花雕酒，在傳統風味中增添創意香氣。其他還有「芋香粉蒸排骨」、「青蔬吻魚芙蓉」、「砂鍋白菜燉土雞」等。

丰禾也提供2人套餐，年底前到店內用套餐並出示品牌社群指定畫面，就送260元贈菜金，可折抵套餐外所加點的金額。12月31日前在大里德芳南店、文心崇德店、台中公益店消費滿1000元，再送2張500元現金券。

▲12/31前消費滿千送百　王品「丰禾」台中3家店限定優惠。（圖／王品提供）

▲肉次方即日起推出全新「現切肋眼牛排雙吃」。（圖／王品提供）

主打燒肉吃到飽的「肉次方」，即日起推出全新「現切肋眼牛排雙吃」，先將炙烤後的肋眼牛排沾取海鹽，接著把隨餐附的香蒜奶油加熱融化、淋於牛排，體驗雙重滿足。

▲12/31前消費滿千送百　王品「丰禾」台中3家店限定優惠。（圖／王品提供）

▲肉次方」推出泰式沙嗲風味的肉品及檸檬巴沙魚。（圖／王品提供）

肉次方近期也端上日式和泰式新菜，除了「泰式檸檬巴沙魚」回歸，還延伸出「泰式沙嗲嫩肩牛」、「厚切沙朗牛」2道菜，另有日式味噌風味的厚切豚雞可選擇。12月底前，內用套餐拍下指定新菜並上傳個人社群並下tag，主動向店員出示畫面，就招待北海道生食級干貝1份。

▲三商巧福原汁牛肉麵特價109元持續到12/18。（圖／三商巧福提供）

另外，牛肉麵連鎖品牌三商巧福周年慶開跑，時間從今日起至12月18日，原價165元的原汁牛肉麵特價109元，現省56元；紅燒排骨飯也只要109元（原價135元）。此外，3款套餐也有優惠，分別是原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料特價135元，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲特價145元，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料，特價155元。

關鍵字： 美食雲 王品 丰禾 美食優惠

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