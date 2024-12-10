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小小樹食首度插旗台中！勤美術館店12／13開幕　新推3款限定餐點

▲「小小樹食」插旗台中。（圖／小小樹食提供）

▲「小小樹食」插旗台中，勤美術館店12／13開幕。（圖／小小樹食提供）

記者黃士原／台北報導

台北米其林綠星餐廳「小小樹食」首度跨出台北市拓展版圖，台中首店將於12月13日開幕，餐廳地點就在「勤美術館」。

致力推廣蔬食料理的小小樹食，台中勤美術館店是跨出北市展店的起點，餐廳空間延伸美術館建築風格。餐點部分，人氣招牌「紅油皮蛋豆腐餃」、「墨西哥風味烤玉米」、「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」都吃得到，還有融入台中特色東泉辣椒醬的「韓式辣炸雞」（以白花椰菜製成的仿真炸雞塊）。

▲「小小樹食」插旗台中。（圖／小小樹食提供）

▲招牌「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」。（圖／小小樹食提供）

▲「小小樹食」插旗台中。（圖／小小樹食提供）

▲融入台中特色東泉辣椒醬的「韓式辣炸雞」。（圖／小小樹食提供）

除了招牌菜，台中勤美術館店也推出多款台中限定餐點與甜點，有包裹著藜麥飯與法士達配料的「小樹特製磚餅」、適合野餐的「炸舞菇墨西哥捲餅」、清爽無負擔又充滿台灣在地特色的「奶油萵苣紅心芭樂沙拉」，以及讓人上癮的「蒜香蜂蜜起司披薩」。

▲「小小樹食」插旗台中。（圖／小小樹食提供）

▲展期限定餐點「雲朵酪梨吐司」。（圖／小小樹食提供）

台中勤美術館店未來也將配合美術館展覽主題，推出門市限定餐點，本次呼應開幕主題「雲朵」，新推3款餐點，分別是適合曬著陽光享用的早午餐「雲朵酪梨吐司」、冬季裡甜美的草莓風味「雲朵草莓芭菲」以及「雲朵奶蓋椰子水」。

▲PAUL台中市政店提供早餐到晚餐的用餐需求。（圖／PAUL法國麵包甜點沙龍提供）

另外，PAUL法國麵包甜點沙龍重返台中，插旗誠品生活480二樓，門市以「法式優雅」風格呈現，搭配純淨白為基底的主色調，營造滿滿法式風情。餐點部分除提供法國經典麵包、甜點之外，也有全天候多樣化餐點選擇，從早晨的法式早餐、午間的輕食沙拉、下午茶與咖啡甜點，晚上更變身法式小酒館，滿足不同時段的用餐需求，目前試營運中。

關鍵字： 美食雲 米其林綠星 小小樹食 台中美食

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