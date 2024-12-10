十二廚北海道美食祭12／12登場　超過30道料理+松葉蟹腳吃到飽

▲十二廚北海道美食祭12/12登場。（圖／取自台北喜來登臉書）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登Buffet餐廳「十二廚」12月12日推出「北海道美食祭」，餐檯上供應超過30道經典料理無限供應，還有鮮甜肥嫩的松葉蟹腳吃到飽。

十二廚12月12日換上新主題「北海道美食祭」，供應超過30道的經典料理，除了有著鮭魚、鮪魚、干貝等當季漁貨的「豪華海鮮船」、展現職人刀工的「鯛魚薄造」、超人氣「清蒸松葉蟹腳」，還有海鮮南蠻漬、柳葉魚甘露煮、蟹腳山藥蒸、涼拌鱈魚肝、北海道烏賊卷等日式風味小菜。

▲柳葉魚甘露煮。（圖／取自台北喜來登臉書）

鐵板區推出日本人氣國民美食「現做御好燒」，滿滿高麗菜搭配海鮮與肉類，再刷上美乃滋與特製醬汁；暖胃煮炖料理則有以酸香番茄為基底，加入豐富海鮮與鬆軟馬鈴薯的「香蟹奶油馬鈴薯」，以及乳香醇厚搭配肥美鮭魚鮮甜的「日式奶油白醬鮭魚」。

甜點部分，有夢幻仙氣的「薰衣草霜淇淋」、現點現做的「生乳舒芙蕾厚鬆餅」、融入北海道生乳的「乳酪奶霜雪鶴蛋糕」、北海道人氣伴手禮「蘭姆葡萄奶油夾心餅」、甜而不膩「薰衣草巴伐利亞」、酥脆塔皮包裹絲滑白巧克力的「歐帕利斯白巧克力塔」，以及冬季限定的「繽紛草莓派」。

▲台北凱撒大飯店Checker自助餐廳即日起推出「日本美食盛宴」，上圖為大阪燒。（圖／台北凱撒提供）

另外，台北凱撒Checkers餐檯即日起變換為國人喜愛的「日式料理」，除了關東煮、豬肉壽喜燒、黑醋雞、紫蘇櫻花蝦壽司等家常菜外，還有大阪燒、日式炒麵、日式蒸物、燒鳥、鹽烤秋刀魚等經典料理，合計20多道全都可以吃到飽。

此外，12月31日前加入「凱撒美食VIP」會員，不僅能獲得「千元大禮包」，再加碼贈送Checker自助餐廳周一至周四午晚餐的「2人同行第2人38折」優惠券，加上服務費每人最低只要781元。

