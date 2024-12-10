三商巧福牛肉麵連9天特價109元　身分證連續2個「3」送滷排骨

▲三商巧福原汁牛肉麵特價109元推連9天。（圖／三商巧福提供）

記者黃士原／台北報導

三商巧福周年慶開跑，今日起至12月18日，原汁牛肉麵、紅燒排骨飯特價109元，吃牛肉麵現省56元。另外，業者同時推出身分證優惠，連續對中「33」並消費主餐，就送滷香排骨1份。

牛肉麵連鎖品牌三商巧福周年慶開跑，時間從今日起至12月18日，原價165元的原汁牛肉麵特價109元，現省56元；紅燒排骨飯也只要109元（原價135元）。此外，3款套餐也有優惠，分別是原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料特價135元，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲特價145元，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料，特價155元。

▲三商巧福紅燒排骨飯。（圖／三商巧福提供）

為感謝顧客長期支持，三商巧福今日起連3天加碼推出身分證優惠，號碼中含有固定連續數字「33」（需連續，且不可跳號或交錯），持證件到門市消費任一主餐，就能免費獲得滷香排骨1份。

▲「藏粵閣－高雄六合館」年底大玩身分證優惠，中4碼片皮鴨優惠1212元。（圖／雀客集團提供）

另外，響應年底溫馨節慶，藏粵閣高雄六合館推出「鴨比！歡慶雙12」活動，即日起至12月12日，凡身分證集滿「1、2、1、2」（2個1、2個2），原價1800元的招牌片皮鴨，只要1212元（等於67折）；身分證號碼集滿3個「1」或3個「2」，選購單點菜色「明爐烤鴨」（價格360元）現享5折。

12月13日開始連續3天，藏粵閣高雄六合館祭出周末加碼，同桌3人以上身分證集滿「1、2、1、2」（2個1、2個2），直接送招牌明爐烤鴨。