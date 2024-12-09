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身分證中4碼「片皮鴨1212元」　集滿3個1或2享指定菜色5折

▲「藏粵閣－高雄六合館」年底大玩身分證優惠。（圖／雀客集團提供）

▲「藏粵閣－高雄六合館」年底大玩身分證優惠，中4碼片皮鴨優惠1212元。（圖／雀客集團提供）

記者黃士原／台北報導

歲末年終，雀客集團旗下粵式餐廳「藏粵閣－高雄六合館」年底大玩身分證優惠，同時擁「1212」（2個1、2個2），片皮鴨優惠1212元，若集滿3個1或3個2，享單點「明爐烤鴨」5折優惠。

藏粵閣是雀客集團旗下粵式餐廳，目前有台北陽明山館與高雄六合館，廣式烤鴨是招牌菜，選用宜蘭純種櫻桃鴨，循傳統廣式掛爐烤製而成，上桌前淋上洋酒炙燒，火烤後鴨皮脆而不膩。

▲「藏粵閣－高雄六合館」年底大玩身分證優惠。（圖／雀客集團提供）

▲即日起至12月22日，高雄市的前金、鹽埕、新興、苓雅等4區的居民或公司行號，平日用餐可享全單85折。（圖／雀客集團提供）

響應年底溫馨節慶，藏粵閣高雄六合館推出「鴨比！歡慶雙12」活動，即日起至12月12日，凡身分證集滿「1、2、1、2」（2個1、2個2），原價1800元的招牌片皮鴨，只要1212元（等於67折）；身分證號碼集滿3個「1」或3個「2」，選購單點菜色「明爐烤鴨」（價格360元）現享5折。

12月13日開始連續3天，藏粵閣高雄六合館祭出周末加碼，同桌3人以上身分證集滿「1、2、1、2」（2個1、2個2），直接送招牌明爐烤鴨。

此外，即日起至12月22日，高雄市的前金、鹽埕、新興、苓雅等4區的居民或公司行號，平日用餐出示工作證或戶籍證明，可享全單85折優惠。

▲溜溜酸菜魚富民店開幕周年優惠只到12/11。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食旗下的溜溜酸菜魚，目前全台已有4家店，其中2023年開幕的高雄富民店是首間街邊店，慶祝該店開店滿1周年，12月11日前推出全桌5折優惠（12/6-12/11每日限量20組），而12月31日前到全台分店用餐，分享指定短影片並於品牌IG或FB打卡，即可兌換「溜溜蝦滑」1份。

關鍵字： 美食雲 身分證 片皮鴨 藏粵閣 雀客集團 美食優惠

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