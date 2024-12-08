1880台人滯留那霸！榮耀號郵輪故障「賠償方案出爐」

▲亞洲最大郵輪「MSC地中海榮耀號」突發故障滯留那霸。（圖／MSC地中海郵輪提供）

記者蕭筠／台北報導

亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC）4日從基隆港出發，原定航經沖繩宮古島、那霸及石垣島後，於8日回到基隆港，不料郵輪突發故障，自6日起滯留在日本那霸，郵輪公司稍早發出最新公告，表示下周一將安排旅客搭乘飛機返台，賠償方案也出爐。

針對郵輪突發故障，地中海榮耀號發出最新聲明表示：「MSC榮耀號由於技術原因，原定於12月6日在日本那霸的行程被迫取消。郵輪將繼續停留在那霸，我們的歐洲工程師於12月8日（周日）上午抵達郵輪，進行必要的維護工作。」

而原定今日在基隆下船的台灣旅客約1880人，目前正滯留在那霸，現已尋求旅行社及航空公司協助預訂飛機航班及安排包機，以便旅客可在周一搭乘飛機返回。

至於旅客損失部分，業者表示將全額退款，同步提供未來航程抵用券，每艙第1／2位賓客的抵用券金額為郵輪船票金額的50%，每艙第3／4位賓客為每人75美金，該抵用券有效期至2025年12月31日，適用於MSC地中海郵輪的任何可用航次。

地中海榮耀號（MSC）為亞太地區最大噸位的郵輪，噸位達到17.2萬噸，最大載客量可容納5686人，今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港模式營運。地中海榮耀號原定4日從基隆港出發，航經宮古島、那霸及石垣島進行5天4夜旅程後，於8日返回基隆港。

地中海榮耀號補償細項如下：

【12月4日出發的旅客】

如果您希望自行安排返回的交通，我們將按照以下方案進行補償

●日本境內交通：不超過美金200／人或等額貨幣

●日本境外交通：不超過美金400／人或等額貨幣

●以上兩項額度不合併計算，可以分別進行申請，不超過各額度的上限

旅客需保留如下憑證包括飛機、火車等交通的電子客票行程單和支付收據，後續請將相關憑證和收據發送至預訂管道，而電子郵件中需包含以下資訊包括預訂號、航次日期、客人姓名、聯繫電話。

【12月8日出發的旅客】

為表歉意將全額退還郵輪船票款項，同步提供未來航程抵用券，每艙第1／2位賓客的未來航程抵用券金額相當於支付郵輪船票金額的50%，每艙第3／4位賓客的未來航程抵用券金額為每人75美金。該抵用券有效期至2025年12月31日，適用於MSC地中海郵輪的任何可用航次，可透過購買管道溝通補償事宜。