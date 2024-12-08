再睡5分鐘「開心果奶蓋」來了！開放5茶底任搭　還有冰沙選擇

▲再睡5分鐘推出全新開心果系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

由百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」年末新品「開心果系列」來了，一口氣推出2款限定飲品，包括「開心果奶蓋」開放5款基底茶任搭，以及加入四季金萱茶凍的「開心果金萱沙沙」，12月10日起限時2個月開喝。

再睡5分鐘推出全新開心果系列，其中，「開心果奶蓋」是嚴選開心果研磨成醬，搭配進口鮮奶油、牛乳製成綿密厚奶蓋，再撒上烘焙香脆開心果碎粒，每一口都能夠吸到濃郁開心果奶香，且可任意搭配5款不同茶底，包括日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍及熟八蕎麥，每杯售價75元。

另一款「開心果金萱沙沙」則把烘焙過後的開心果結合開心果奶蓋、四季金萱茶凍製成綿密冰沙，打造茶香、果香的雙重滋味，售價85元，以上2款飲品將於12月10日起至2025年2月9日限時2個月在全門市開賣。

▲鶴茶樓推出全新「芝麻糊奶蓋」。（圖／鶴茶樓 Hechaloutea提供）

另，鶴茶樓近日也推出全新「芝麻糊奶蓋」，嚴選台灣頂級濃芝麻醬調和香醇法國鮮奶油Elle&Vire製成，每一口都是濃濃芝麻味，還能喝到芝麻碎，香氣十足，有搭配復刻奶茶的「芝麻糊奶蓋奶茶」，售價65元起，以及加入芝麻糊凍的「蓋式芝麻糊凍奶茶」，一次就有享用芝麻糊凍、芝麻奶蓋雙重配料，售價75元起。