新北「羴大王」羊肉爐復活！維持550元吃到飽　火鍋料無限供應

▲羴大王養生自助吃到飽羊肉爐重新開幕。（圖／取自羴大王養生自助吃到飽羊肉爐臉書）

記者黃士原／台北報導

位於新店北宜路、深受居民喜愛的知名羊肉爐店「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」，原本傳出已歇業，不過新團隊近期接手，並於12月4日重新開幕。

「羴大王」以其獨特的生湯頭涮羊肉聞名，每人僅需550元即可享受羊肉片、羊大骨、青菜及多種火鍋配料吃到飽，原本已結束營業，但新團隊半個月前接手，除了傳承原老闆的手藝及技術，還結合了小火鍋自助吧型態，除了羊大骨、羊肉、羊膝外，同時也無限供應牛肉片、火鍋料、蔬菜、涼拌菜、冰淇淋，飲料也是喝到飽，每人收費維持原價550元。

▲不只羊肉，羴大王還提供火鍋料、蔬菜吃到飽。（圖／取自羴大王養生自助吃到飽羊肉爐臉書）

羴大王12月4日重新開幕，同時祭出連3天460元優惠價，吸引許多老客人上門，老闆表示，昨晚來客數超過180人，把今天中午的備貨量都吃完，只能在今天早緊急叫貨，並且中午暫停營業來處理食材，讓晚上客人還能吃得到羊肉爐。

▲排隊名店「阿英海產粥」12/9復活。（圖／取自阿英海產粥臉書）

另外，北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，日前無預警宣布永久歇業，讓不少老饕震驚又難過。不過，小老闆決定接手繼續做，昨天公布12月9日開始營業，但白天要去照顧英姐，所以營業時間改為16:00～24:00，宵夜也能來吃粥。同時菜單也有更動，刪除了虱目魚跟吻仔魚，也可以湯、麵分開（連料都一起濾起來），只是不能換料。

小老闆強調，目前先把這些品項做好，過完年才會「漲價」，也會增加新的菜色，讓大家感受滿滿的用心。