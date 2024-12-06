法國百年烘焙店「PAUL」重返台中！限時3天草莓千層派買1送1

▲PAUL法國麵包甜點沙龍重返台中。（圖／PAUL法國麵包甜點沙龍提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

法國百年烘焙名店「PAUL法國麵包甜點沙龍」宣布重返台中，全天提供多樣化餐點，從早餐到晚餐一次滿足，即日起開始試營運；同步祭出一系列回饋優惠，有隨手杯、經典提袋免費送等，以及限時3天「外帶草莓千層派買1送1」。

▲▼PAUL台中市政店提供早餐到晚餐的用餐需求。

PAUL法國麵包甜點沙龍驚喜重返台中，插旗誠品生活480二樓，門市以「法式優雅」風格呈現，搭配純淨白為基底的主色調，營造滿滿法式風情，餐點部分除提供法國經典麵包、甜點之外，也有全天候多樣化餐點選擇，從早晨的法式早餐、午間的輕食沙拉、下午茶與咖啡甜點，晚上更變身法式小酒館，滿足不同時段的用餐需求，即日起正式試營運。

▲外帶草莓千層派限時3天買1送1。

為慶祝重返台中，PAUL台中市政店祭出一系列回饋優惠，即日起至12月31日只要加入PAUL會員即可享滿額即享贈禮，滿1000可參加扭蛋（通通有獎）、滿2000元送PAUL經典提袋1個、滿3000元送PAUL美學咖啡隨手杯1個。

「外帶草莓千層派買1送1」活動也驚喜回歸，12月13日起至12月15日限時3天只要外帶草莓千層派1份，就送草莓千層派1份，每日限量100組，每人限購2組，上午11時開跑。

PAUL台中市政店

地址：台中市西屯區市政路480號2F（誠品生活480）

電話：04-22515480

▲LADY M新推「草莓起司千層蛋糕」。（圖／LADY M提供）

另，紐約甜點品牌「Lady M」12月則推出全新冬季限定「草莓起司千層蛋糕」選用自製法芙娜草莓巧克力脆片做為基底，層層堆疊薄透餅皮，餅皮間則抹上奶香濃郁的草莓起司鮮奶油，搭配最頂層的酸甜莓果餡，最後放上新鮮草莓切片點綴，每一口都能吃到濃密起司與酸甜草莓的香甜滋味，單片售價290元，即日起至12月31日於全門市上市。