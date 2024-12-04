台中夢幻「山谷燈光節」開跑　看全台最高28米聖誕樹、白雪耶誕村

▲2024山谷燈光節開跑，最大亮點為2座高達28公尺的雪松聖誕樹主燈。（圖／主辦單位提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全台最高的聖誕樹就在台中梨山！「2024山谷燈光節」從即日起在海拔近2000公尺處的梨山正式登場，最大亮點是矗立在梨山賓館前的兩棵聖誕雪松，加上周邊燈海，從即日起至明年1月12日，主燈更延長點燈時間至2月19日為止，為山中夜色增添浪漫氣氛。

「2024山谷燈光節」今年邁入第四屆，以「聖誕」為主題，最大亮點為梨山賓館前的2棵高達28公尺的雪松耶誕樹主燈，在活動期間每天下午4點30分至9點期間，每30分鐘還有音樂燈光秀。

▲▼2024山谷燈光節在山中打造浪漫燈海。（圖／主辦單位提供）

燈光節也有一系列亮點燈海，如梨山賓館前的「月亮星斗」與「蒲公英」兩座燈飾，梨山遊客中心周邊的「魔法雪花」則以冰柱燈與造型燈飾串連，透過懸吊方式將絢麗的光點綴其中；梨山景觀台則邀請梨山在地原住民林春節老師設計，以蝴蝶為主題製作「美麗的守護」燈座。

▲▼2024山谷燈光節在谷關公園打造白雪聖誕村。（圖／主辦單位提供）

而谷關公園則復刻日本白川鄉合掌村的夢幻冬日，展現仿白雪皚皚的雪國景色，如同一座「白雪聖誕村」，民眾到谷關公園可看到各種不同高度雪屋、麋鹿、雪人及聖誕樹造型燈飾及燈光秀展演；谷關遊客中心外還有「山間星語」、「森林步道」主題燈飾可吸引民眾的目光與合照。