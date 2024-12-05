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士林官邸菊展亮到9點！「海漾星空」點燈更美　63商家優惠一次看

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對夜間照。（圖／公園處提供）

▲2024士林官邸菊展「菊伴動物派對」夜間點燈至9點。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

2024士林官邸菊展「菊伴動物派對」首度開放至晚間9點，夜晚點燈後，「海漾星空」展區化身海底世界，各處鋪蓋上蒲公英燈、光球，若在黃昏前來，賞花之餘還能捕捉浪漫的燈海。同時，今年菊展與63個店家合作，包含咖啡廳、餐廳優惠一次了解，賞花兼用餐，豐富一整天行程。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對夜間照。（圖／公園處提供）

▲「攏來看菊」有3公尺高的澳洲傘蜥、4公尺高的暴龍。

士林官邸菊展是每年賞花客必追盛事，公園處透露，11月29日開展至今已湧入25.8萬人參觀，最多人的一天為11月30日，一天擠進54000人。往年菊展只開放至晚間6點，為分散人潮，今年首次加碼延長至9點，花卉、動物造型裝置在燈光照耀下，呈現別於白天的迷人氣氛。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對夜間照。（圖／公園處提供）

▲「綠野仙蹤」將燈光點綴在竹編大象群及造型菊中，宛如夜間的熱帶雨林。

公園處指出，各展區燈飾皆有特色，大門口「熊熊遇見鹿」展區用蒲公英燈穿插花卉下；「綠野仙蹤」將燈光點綴在竹編大象群及造型菊中，宛如夜間的熱帶雨林；「狐朋引伴～台日友好　笠間菊花節」展區，3米高的造型菊製作的狐狸面具，到了夜晚也別具情調。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對夜間照。（圖／公園處提供）

▲「狐朋引伴～台日友好　笠間菊花節」展區，有3米高的造型菊製作的狐狸面具。

最美的「海漾星空」展區，在不廢跨村實驗室及鐵絲捲捲的努力下，將海洋廢棄物重新編織再製，打造出海底世界的模樣，夜晚燈光閃爍，像潛進海底世界般深不可測。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對夜間照。（圖／公園處提供）

▲「海漾星空」將海洋廢棄物重新編織再製，打造出海底世界的模樣。

公園處說，夜間賞菊結束後，可以走中山北路五段460巷的燈海隧道，經過蝶舞派對展區，往中山北路五段378巷方向直走，過馬路即抵達士林夜市。且此次特約店家達63家，像是凹屋咖啡就推出外帶咖啡第二杯半價；食尚曼谷泰式特色飲品打9折；士林萬麗酒店餐飲內用9折等專屬優惠。若擔心人潮過多影響遊興，可上「花IN台北」官方網頁查詢即時人流量。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對夜間照。（圖／公園處提供）

▲▼「蝶舞派對」展區夜間更有情調，拍完可從士林官邸460巷側門出園；中山北路五段460巷的燈海隧道。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對夜間照。（圖／公園處提供）

2024士林官邸菊展~菊伴動物派對
地點：士林官邸公園（北市士林區福林路60號）
開放時間：戶外展區8:00-21:00；室內展館8:30-21:00（八角亭僅開放至17:00）

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2024士林官邸菊展

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