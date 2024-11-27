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士林官邸菊展14區亮點先看！巨型傘蜥蜴、菊狐狸迎賓　亮燈到9點

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024士林官邸菊展大門入口意象。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「2024士林官邸菊展」將於29日揭幕，今年以15萬盆、近200種菊花，打造14個特色展區。《東森新媒體ETtoday》為讀者開箱展區亮點，包括將海廢化身藝術裝置，今年更首次打開苗圃溫室，讓民眾一揭大立菊培育的面紗，並延長開園時間到晚間9點。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年以15萬盆、近200種菊花，打造14個特色展區。（圖／記者彭懷玉攝）

今年以「菊伴動物派對」為主題，運用樹木枝條、椰纖、竹子等自然媒材布置展區，從福林路入口進入，就抵達台灣區「熊熊遇見鹿」，有著木頭製作的梅花鹿、樹皮編織的台灣黑熊，呈現動物園的歡樂氣氛。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「綠野仙蹤區」運用竹子，編織出約7公尺高的一對大象，後面還有綠雕象。（圖／記者彭懷玉攝）

接著，「綠野仙蹤區」宛如踏進泰國、越南等熱帶雨林之中，公園處同仁運用竹子，編織出約7公尺高的2隻大象，後面還有綠雕象相對應，伴隨霧氣繚繞的小池塘，營造身處南洋國度般的愜意感。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「狐朋引伴區」以3公尺的「造型菊狐狸」迎賓，並於波波菊田擺上椰纖小狐狸。（圖／記者彭懷玉攝）

「狐朋引伴區」以3公尺高的「造型菊狐狸」迎賓，與高聳的鳥居相呼應，並於波波菊田擺上椰纖小狐狸，呈現牠們活動於農田裡的樣貌，一旁還有叼著寶珠和卷軸的狐狸。此外，象徵皇室的一文字菊、御朱印等日式元素，呼應日本歷史最悠久的笠間菊花節，給旅客秒飛日本的錯覺。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「攏來看菊」有3公尺高的澳洲傘蜥、4公尺高的暴龍，分別以鐵建、鋼骨等廢棄材料製成。（圖／記者彭懷玉攝）

「攏來看菊」有4公尺高的暴龍、以及近3公尺高、6公尺長的澳洲傘蜥，分別以鋼骨、鐵建等廢棄材料製成，藉此表達循環再利用的概念。「海漾星空區」同樣保留過往大型竹編藝術，並以能拆解的鋁線、塑膠袋等素材，創作出擬真的綠蠵龜、寄居蟹。值得一提的是，此區白天是高低錯落的草花，到了夜晚，燈飾將點亮到晚間9點，營造出海洋中的星光意象。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「海漾星空區」白天是高低錯落的草花，夜晚燈飾將點亮到9點，營造出海洋中的星光意象。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「海漾星空區」保留過往大型竹編藝術，並以能拆解的鋁線、塑膠袋等素材，創作出綠蠵龜、寄居蟹。（圖／記者彭懷玉攝）

今年公園處首次打開苗圃溫室，揭開大立菊培育的神秘面紗，在「匠心獨菊・大立菊的家」展區，可以無死角欣賞轉動的大立菊，同時也將栽培流程影音及達人們的心路歷程分享，公園處表示，今年數量最多的大立菊為750朵花構成的六歌品種，以及東海觀構成的「方形大立菊」。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年數量最多的大立菊為750朵花（右），東海觀構成的「方形大立菊」（左）也是特色。（圖／記者彭懷玉攝）

喜歡拍照的旅客，不能錯過園藝展覽館！公園處分別以瀑布、霧氣、稻草、芒草和大株植栽及花卉，呈現出野性奔放感的非洲風情，「留聲區」提供非洲鼓和樂器讓旅客自行彈奏，輕柔質地的布海也是美拍區。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼園藝展覽館呈現非洲風情，「留聲區」提供非洲鼓和樂器讓旅客自行彈奏，布海也是美拍區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

洋溢中式風格的新蘭亭，則以竹林等自然素材，打造孔雀、白狐狸，甚至是綠雕拼湊出的東方龍，還可以漫步其中，欣賞插花作品。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲洋溢中式風格的新蘭亭，以竹林等自然素材，打造孔雀、白狐狸，甚至是綠雕拼湊出的東方龍。（圖／記者彭懷玉攝）

繼續探秘，八角亭內有台灣三E美術會理事長王馨敏操刀的唯美環境，王馨敏表示，館內作品花了2年時間準備，12張菊花作品均為官邸內的實景，抬頭看見的蝴蝶裝置，以台灣特有種鳳蝶、紫斑蝶為靈感打造，選用台灣特有種，也代表著疫情間眾人對健康、和平的期許。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲八角亭內，有台灣三E美術會理事長王馨敏操刀的唯美環境。（圖／記者彭懷玉攝）

西式庭園內，打造出「菊光片羽」區，四展區呈現出企鵝、孔雀等不同鳥類主題，並以羅馬柱、花球、波波菊等，營造歐式國度的氣氛。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼西式庭園內，打造出「菊光片羽」區，四展區呈現出企鵝、孔雀等不同鳥類主題。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

一般沙漠給人荒涼的感覺，「沙漠之春」以風災時的落葉、柱子回收佈置展區，輔以主角菊花、中間穿插數隻大耳狐，模擬雨季生長後的欣欣向榮。最後，可以到「蝶舞花海」拍攝，並從士林官邸460巷側門出去，結束半日菊花盛宴。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「沙漠之春」中間穿插數隻大耳狐；到「蝶舞花海」拍完，可從士林官邸460巷側門出園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

2024士林官邸菊展~菊伴動物派對
活動地點：士林官邸公園（北市士林區福林路60號）
活動日期：11月29日至12月15日
開放時間：
戶外展區上午8點至晚間9點
室內展館上午8點30分至晚間9點（八角亭僅開放至下午5點）

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2024士林官邸菊展

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