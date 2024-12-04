每顆2800元「全台最貴」　米其林一星A餐廳首次開賣國王派

▲米其林一星「A餐廳」首次開賣國王派，每顆2800元「全台最貴」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

已連辦5屆的「德麥法國萊思克盃國王派比賽」，8強商品已陸續上市，其中米其林一星「A餐廳」主廚以本屆冠軍配方製作的國王派，今日開放首波預購，每顆2800元，是目前全台最貴的國王派。

德麥法國萊思克盃國王派比賽結果已於10月公布，入圍前8強的烘焙業者，12月起陸續開放國王派預購。今年首度摘下米其林一星的「A餐廳」，主廚黃以倫採用冠軍「河馬先生甜點烘焙坊」的配方製作「聯名冠軍國王派」，限量200顆，每顆2800元，是目前全台最貴。今起開放首波線上預購（100個），12月19日為第二波。

▲A餐廳的「聯名冠軍國王派」，是以本屆冠軍河馬先生甜點烘焙坊的配方為藍本。（圖／記者黃士原攝）

▲德麥法國萊思克盃國王派比賽前8強的商品，從12月起陸續開賣。（圖／記者黃士原攝）

A餐廳的「聯名冠軍國王派」派皮運用難度更高的「油包皮」手法，經充份延壓、靜置創造出酥脆爽口的層次，內餡則以杏仁膏與西西里杏仁粉調和，造型非傳統圓形而是長方形，業者表示，這麼做不但減少了邊角餘料的產生，金磚造型更添視覺趣味。

此外，即日起至明年1月4日，A餐廳也會以國王派為餐後茶點主角，每個餐期會有3位吃到以綠豆蔻代替小瓷偶的幸運兒，可獲贈包含原廠瓷偶的LESCURE萊思克奶油組。

▲台南遠東香格里拉飯店「品香坊」主廚許煜新，以日本青森蘋果10月晚熟品種，研發出多款甜點。（圖／台南遠東香格里拉提供）

另外，台南遠東香格里拉飯店「品香坊」主廚許煜新，以日本青森蘋果10月晚熟品種，研發出多款甜點，「胡桃蘋果塔」以香草塔融合胡桃卡士達、焦糖炒蘋果與酥香波蘿；「蘋果巴斯克乳酪蛋糕」選用北海道濃郁乳酪搭配炙烤焦糖蘋果；「香柚蘋果塔」將柚子果泥與蘋果果凍搭配開心果杏仁餡；「香草焦糖蘋果蛋糕」則充分展現焦糖與香草蛋糕豐富層次。期間限定甜點價格70元至1280元。