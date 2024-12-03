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亞尼克聯名水水灶咖！夢幻台味甜點「紅心芭樂生乳捲」新上市

▲▼亞尼克重磅聯名水水灶咖推「甘芭DAY生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克首度聯名水水灶咖推出夢幻台味甜點「甘芭DAY生乳捲」。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克」首度攜手百萬YouTuber千千的「水水灶咖」，強勢推出全新夢幻「甘芭DAY生乳捲」，選用粉色泡芙蛋糕搭配彰化社頭冠軍紅心芭樂，每一口都能吃到新鮮果肉口感，還撒上酸甜梅子粉點綴，台味十足，12月6日起正式開賣。

▲▼亞尼克重磅聯名水水灶咖推「甘芭DAY生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

▲「甘芭DAY生乳捲」吃得到芭樂果肉。

「亞尼克X水水灶咖」聯手打造夢幻台味甜點「甘芭DAY生乳捲」，嚴選產自彰化社頭八卦山腳下的「紅心芭樂」做為主角，經過去籽、熬煮等工序製成果餡後，加入法國芭樂果泥與奶霜調和的芭樂奶霜中，接著捲進粉色泡芙蛋糕裡，再鋪上一層招牌北海道奶霜，每一口都能吃到果香融合奶香，還有芭樂果肉，最後把梅子粉撒在生乳捲上增添酸甜滋味，12公分獨享捲售價465元，18公分售價520元，12月6日起上市。

▲▼beard papa’s12月限定「草莓泡芙」、「蜜香奶茶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s12月限定泡芙出爐。（圖／beard papa’s提供，下同）

另，日系泡芙專賣店「beard papa’s」12月限定泡芙也出爐了，特意把最受歡迎的TOP1口味「草莓泡芙」搬出來，嚴選草莓果餡、草莓粉拌入優質鮮奶油製成香濃草莓餡，再搭配外酥內軟的泡芙派皮，最後撒上糖粉點綴，每一口都能吃到濃郁草莓香，且帶有酸甜口感，售價85元起，全門市皆買得到。

▲▼beard papa’s12月限定「草莓泡芙」、「蜜香奶茶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲▼這個月吃得到人氣「草莓泡芙」以及全新「蜜香奶茶泡芙」。

▲▼beard papa’s12月限定「草莓泡芙」、「蜜香奶茶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

加碼推出全新濃郁系「蜜香奶茶泡芙」，把蜂蜜、紅茶、牛奶結合經典卡士達製成「蜜香奶茶卡士達內餡」，口感柔潤輕盈，香氣十足，售價80元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售此口味。

12月還有限定派皮「蜂蜜奶油」，將經典日式泡芙沾上特調蜂蜜奶油醬後進入烤箱烘烤，派皮散發濃郁蜂蜜奶油香，無論搭配經典香草或12月限定草莓、蜜香奶茶等口味通通沒問題，售價75元起，提醒宏匯廣場店、新竹巨城City Super店、清水服務區店無販售此派皮。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 beard papa’s 水水灶咖

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