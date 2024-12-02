日本環球影城聖誕限定6體驗　看雪人小小兵、霍格華茲城堡燈光秀　

▲日本環球影城今年聖誕節規劃一系列特色活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

隨著聖誕節即將到來，日本環球影城現在超有過節氛圍！除了園內到處都可看到滿滿聖誕節裝飾外，今年園內更有6大聖誕節限定活動，有超可愛的雪人造型小小兵迎賓，與遊客近距離拍照，還有睽違5年的「霍格華茲魔法之夜冬季魔法燈光秀」回歸，以及擁有金氏世界紀錄的「全球最閃亮聖誕樹」，今年是最後一屆，想看可要把握機會。

▲▼日本環球影城「小小兵酷冬迎賓秀」。（圖／記者蔡玟君攝）

■聖誕限定必玩體驗1：小小兵酷冬迎賓秀

這個冬天，可愛的小小兵成群結隊，換上可愛雪人、企鵝、圍巾等冬季服飾，在指定時間會在園區入口處的街道上現身，與遊客相見歡！遊客可以排隊和可愛的小小兵一起自拍、互動，每天約有3場見面會時間，依照園區營業時間不定，建議入園前一定要上網查訊。

▲▼聖誕節限定環球奇境Fun Fun Music。（圖／記者蔡玟君攝）

■聖誕限定必玩體驗2：環球奇境Fun Fun Music

在環球奇境（Wonderland）內，現在就舉辦聖誕節活動期間才看得到的「環球奇境Fun Fun Music」活動，分為史努比、Hello Kitty和芝麻街3個場地與主題，每個表演時段3場地會同時進行，一天約有5個表演時段，以史努比為例，史努比會與查理、露西一起與遊客進行歌舞帶動跳，結束後則是拍照時間。

▲▼「NO LIMIT！派對樹」今年是最後一年。（圖／記者蔡玟君攝）

■聖誕限定必玩體驗3：30米「NO LIMIT！派對樹」

今年日本環球影城聖誕節活動最大亮點，就是代表冬季聖誕節的象徵「NO LIMIT！派對樹」，派對樹高達30公尺，已超過60萬顆燈飾妝點，更屢屢獲得金氏世界紀錄，可說是「全球最閃亮聖誕樹」。

華麗的裝飾讓它白天在陽光下閃閃發光，入夜後，燈飾將隨著流淌在公園內的聖誕歌曲進行燈光秀，讓整顆樹彷彿活過來般。日本環球影城也表示，今年聖誕樹佈置將是最後一年，展出至2025年1月5日為止，未來聖誕節將改以其他形式展出，所以想看可要把握機會。

▲▼哈利波特魔法世界園區的霍格華茲城堡魔法燈光秀。（圖／記者蔡玟君攝）

■聖誕限定必玩體驗4：哈利波特魔法世界「霍格華茲城堡燈光秀」

睽違5年的「霍格華茲魔法之夜冬季魔法燈光秀」回來了！以霍格華茲城堡為背景，入夜後將以氣象魔法、光明咒等咒語在城堡外牆添上各種耀眼光芒、雪花裝飾，甚至可以看到會飛的福特安格里亞車跌跌撞撞開過城牆，為夜晚的城堡增添有趣與浪漫感，燈光秀每場次為10分鐘。

▲▼冰霜雪人電子白雪派對。（圖／記者蔡玟君攝）

■聖誕限定必玩體驗5：冰霜雪人電子白雪派對

日本環球影城的表演總是不會讓人失望！今年園方規劃聖誕節限定的「冰霜雪人電子白雪派對」，有雪人DJ，還有小小兵、Hello Kitty、Elmo、史努比等人物，與舞者們一起在舞台上熱舞，並與台下遊客一起帶動唱跳，至精彩處還會同步施放煙火或雪花，超嗨派對表演一天只有2個場次。

▲▼聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

■聖誕限定必玩體驗6：聖誕市集

在鄰近紐約區則有聖誕市集，一座座餐車提供各種特色美食，例如「炸雞花束」是在冰淇淋餅乾桶中裝入炸雞、餅乾與塔塔醬和薯泥，營造豐富多層次的口感，服務人員還會很有儀式感的邊喊口號邊為遊客插上小旗子，一旁也有熱狗堡、聖誕蛋糕吉拿棒等選擇。

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