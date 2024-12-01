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台北人氣同志酒吧Abrazo Bistro年底熄燈　粉絲不捨：青春都在那

▲「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」於今（1日）粉專上宣布，12月31日結束營業。（圖／翻攝自粉專）

▲「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」開業11年，今在粉專上宣布只經營到月底。（圖／翻攝自粉專

記者彭懷玉／綜合報導

台北東區人氣酒吧又少一家！「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」於今（1日）粉專上宣布，12月31日結束營業。消息一出，網友大嘆「為什麼呢？不是生意很好嗎？」、「去過一次 沒想到也是最後一次。」、「我是在這裡認識天菜欸！」

「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」座落於台北東區敦化南路巷弄內，在Google評論上有1032則評論，擁4.3顆星，然而自2013年開立後，以提供跨越性別的環境獲同志喜愛，是北市知名同志酒吧。店名 "Abrazo" 在西班牙語中意為「擁抱」，象徵以美食與酒款拉近人與人間距離的初心。

▲「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」於今（1日）粉專上宣布，12月31日結束營業。（圖／翻攝自粉專）

▲「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」在粉專宣布12月31日結束營業。（圖／翻攝自粉專）

店家定位於時尚歐式餐廳，供應燉飯、義大利麵、沙拉、炸物等各式餐食，並經常舉辦彩虹週活動、長期贊助愛之日常音樂節等公益項目，縱使深受歡迎，Abrazo卻無預警在12月1日宣布將在12月31日結束營業，並感謝粉絲過去的支持與厚愛。消息發布後，粉絲紛紛留言嘆「我的青春都在那」、「辛苦了 功成身退」、「去過一次 沒想到也是最後一次」、「我是在這裡認識天菜欸！」

關鍵字： 台北市美食 同志酒吧 Abrazo Bistro Abrazo Bistro擁抱餐酒館

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