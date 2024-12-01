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六福村「童話耶誕派對」12／2開跑！著蝴蝶結入園打58折

▲12/1~12/31期間，身上的衣服、褲裙子、配件有蝴蝶結元素，入六福村即享優惠價699元(原價1,199元) 。（圖／六福村提供）

▲六福村「童話耶誕派對」將於12月2日開幕，全新打造「星夜極光城」霓虹燈海、飄雪場景。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

充滿耶誕氣氛的12月，樂園、飯店相繼推出造景和優惠，六福村「童話耶誕派對」將於12月2日開幕，全新打造「星夜極光城」霓虹燈海、飄雪場景，延續至2025年1月1日；晶華酒店、遠東香格里拉內也有耶誕樹，營造濃厚的節慶儀式感。

六福村「童話耶誕派對」
 六福村將從12月2日起至2025年1月1日推出「童話耶誕派對」，有耶誕老人降臨「星夜極光城」，園區首創假日微夜間營運，絢麗霓虹燈蔓延到耶誕小屋、霓彩耶誕樹及雪人周邊，讓旅客徜徉在專屬耶誕的奇妙氛圍。

▲12/1~12/31期間，身上的衣服、褲裙子、配件有蝴蝶結元素，入六福村即享優惠價699元(原價1,199元) 。（圖／六福村提供）

▲12月期間，身上的衣服、褲裙子、配件有蝴蝶結元素，入六福村即享優惠價699元（原價1,199元）。（圖／六福村提供）

12月一整個月，凡身上的衣服、褲/裙子、配件有蝴蝶結元素，即可享699元入園（原價1,199元），變裝小朋友還能參加與耶誕老公公的互動派對；若購買限量「耶誕禮物包」有機會與耶誕老公公見面拍照，特別活動還包括「冰晶盛典」遊行與「甜蜜糖果世界」主題打卡點。

▲晶華酒店2024一樓中庭的聖誕樹,Adam James Sorensen,聖誕調酒。（圖／晶華酒店提供）

▲晶華酒店一樓中庭的耶誕樹已點亮。（圖／晶華酒店提供）

台北晶華酒店
 除了點亮一樓中庭耶誕樹，晶華酒店在12月7日及14日下午，邀請到美國芝加哥的知名爵士樂手Adam James Sorensen（亞當．索倫森），在飯店一樓中庭的耶誕樹前舉辦「聖誕故事英樂會」。

▲晶華酒店2024一樓中庭的聖誕樹,Adam James Sorensen,聖誕調酒。（圖／晶華酒店提供）

▲邀請芝加哥的爵士樂手Adam James Sorensen在飯店舉辦「聖誕故事英樂會」。（圖／晶華酒店提供）

同時，針對12月耶誕季，晶華另推出「聖誕暖心假期」住房專案，為房客準備限定調酒與翌日的栢麗廳自助早餐，並欣賞中庭耶誕樹的整點燈光秀，在紐約百老匯的樂聲以及絢爛光影的陪伴下，度過微醺且溫馨的夜晚，專案入住期間從即日起至12月底，每房每晚6,318元起。

▲為慶祝聖誕佳節和30周年，台北遠東香格里拉以全新主題「香格里拉聖誕奇遇」迎賓。（圖／台北遠東香格里拉提供）

▲為慶祝聖誕佳節和30周年，台北遠東香格里拉以全新主題「香格里拉聖誕奇遇」迎賓。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉
 為慶祝耶誕佳節和30周年，台北遠東香格里拉以全新主題「香格里拉聖誕奇遇」迎賓。飯店大廳設置象徵30年輝煌歷程的「時光列車」、3.6米高的「香格里拉夢幻號」熱氣球，以及大廳茶軒的「奇幻聖誕窗景」。最令人期待的，還有由30隻公益熊打造的聖誕樹，遠東集團也於遠企敦南廣場矗立40呎（12.19公尺）高的「遠企耶誕樹」，一起點亮冬夜。

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