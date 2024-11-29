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全台唯一能看飛機的聖誕市集！爽逛90攤位　大嗑德國香腸、熱紅酒

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今天起連續三天在圓山花博公園登場的「德國聖誕市集」，是全台唯一能看得到飛機的聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

全台唯一能看飛機、又能感受濃濃聖誕節氛圍的聖誕市集，就在圓山花博公園從今（29日）起連續3天登場的「德國聖誕市集」，現場集結90個攤位，有餐車、航空公司、美食餐飲等，還有浪漫聖誕樹在夜間點燈，且時不時能看到飛機從頭上略過，民眾可要把握這三天機會。

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德國聖誕市集聞名全球，如果今天來不及遠赴歐洲，德國經濟辦事處連續2周在圓山花博公園與新北歡樂耶誕城舉辦聖誕市集活動，其中圓山花博公園的聖誕市集從今天起連續三天舉行。

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼德國聖誕市集集結90個攤位。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

現場集結90攤各種不同代表德國文化的美食、美酒、傢飾品牌，例如來自竹北的餐廳「JE GERMAN Cuisine」就提供正宗自製的博客煙燻香腸堡和圖林根香腸堡，所有香腸都是德國老闆親手製作，並搭配從德國進口醬料，讓民眾吃到最正宗的口味。

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼竹北的餐廳「JE GERMAN Cuisine」吃得到正宗德國香腸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「正宗德國聖誕熱紅酒」攤位有各種聖誕節慶裝飾，還喝得到熱紅酒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

提到聖誕節當然不能少了熱紅酒，在「正宗德國聖誕熱紅酒」可以品嚐得到熱紅酒，也有提供兒童喝的無酒精版本，甚至可以把期間限定的聖誕造型杯帶回家。

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▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲中華航空也進駐。（圖／記者蔡玟君攝）

中華航空也進駐現場，憑藉包括德國法蘭克福在內的直飛歐洲6大航點，向民眾推廣歐洲旅遊魅力，同時連同德國鐵路推廣用鐵路深度玩德國，在聖誕市集活動期間也有加入會員抽好禮活動。

關鍵字： 德國聖誕市集 台北市旅遊 德國經濟貿易辦事處

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