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全台最貴Buffet跨年場明天開搶　在101裡看煙火「不用人擠人」

▲「饗 A Joy」再度推出跨年派對，可以直接在101裡看煙火。（圖／饗賓集團提供）

▲「饗 A Joy」再度推出跨年派對，可以直接在101裡看煙火。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

可以直接在101裡看煙火的「饗 A Joy」，再度推出跨年派對，明天上午9點起開放訂位。另外，同屬饗賓集團的饗饗、旭集、饗食天堂信義店跨年晚餐也同步開放預約。

全台最接近天空、同時也是貴的Buffet「饗 A Joy」，位於台北101大樓86樓，可以欣賞台北市遼闊夜景，跨年當晚還能享受360度沉浸式煙火體驗，明天上午9點起開放跨年夜線上訂位（10點電話預約），晚餐一時段為18:00~21:30，晚餐二時段為22:30~隔日01:00，餐費每人4880元。

▲饗饗信義店比鄰101，擁有絕佳位置欣賞煙火。（圖／饗賓集團提供）

▲饗饗信義店比鄰101，擁有絕佳位置欣賞煙火。（圖／饗賓集團提供）

位於台北微風信義46樓的「INPARADISE 饗饗」臨近台北101，四面皆為玻璃窗景，也是觀賞跨年煙火的熱門餐廳，當天晚餐分兩梯次，首場時段為17:30~21:00，每人2690元，第二場晚餐為22:30~隔日01:00，每人3190元，也是明天開放訂位，第二場僅開放電話預約。新莊店則推出限定版的跨年夜晚餐，每人2690元。

▲旭集信義店跨年晚餐分為兩場次。（圖／饗賓餐旅提供）

旭集信義店與饗食天堂台北信義店、高雄夢時代店跨年夜晚餐皆分為兩場次。旭集信義店跨年晚餐一時段為17:30~21:00，每人2690元，晚餐二為22:30~隔日01:00，每人3190元。饗食天堂台北信義店及高雄夢時代店跨年夜，第一場是17:30~21:00，每人1390元，第二場為22:00~隔日00:30，每人1890元，台北信義店跨年夜加贈半尾焗烤龍蝦。

此外，饗泰多泰松高店今年推出跨年「泰Chill派對」，以Buffet形式呈現，月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹、迷你酸辣火山排骨、扒飯打拋豬、綠胡椒爆炒海鮮及香茅炸雞翅都可吃到飽，21:30進場，可在凌晨觀賞101煙火，每人1988元。12月1日起開放電話及現場訂位。

▲新馬辣Plus信義A13窗邊席，可以直接看到台北101。（圖／馬辣提供）

新馬辣Plus+遠百信義A13店位於百貨14樓，透過玻璃落地窗，可以一邊吃鍋，一邊俯瞰信義區百萬夜景，抬頭便可仰望101大樓全景，而馬辣信義A19店樓下便是網友公認跨年煙火最佳觀賞地點的松壽路，今年2店共同推出「2025跨年盛宴」限定場，12月1日開放電話訂位（A13店上午11:00、A19店上午11:00），餐價1880元+10%起至2980元+10%。

關鍵字： 美食雲 跨年 跨年煙火 Buffet

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