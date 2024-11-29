赴韓台人創新高！真航空開飛「桃園－務安」　6大必玩城市攻略

▲韓國真航空JIN AIR。（圖／真航空提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人今年赴韓人次再創新高，截至今年9月為止已超過110萬人次，較2023年成長近6成。為了提供台灣人更多目的地選擇，真航空宣布12月3日開飛「台北－務安」，每天提供一個來往航班，帶旅客直飛這座韓國美食之鄉。韓國觀光公社台北支社也推薦務安6大必玩城市與體驗，如果你已經去過首爾、釜山，接下來不妨到務安走一趟。

韓國全羅道包含了全北特別自治道、光州廣域市、全羅南道三大區域，更有「韓國美食之鄉」美稱，而務安機場則位在韓國西南方的全羅南道。真航空於12月3日開飛「台北－務安」航線後，每天提供一個來往航班，航班時間為台灣時間凌晨1點40分自桃園機場出發，韓國時間凌晨4點35分抵達務安機場；回程為韓國時間晚上11點30分自務安機場出發，台灣時間隔日凌晨0點40分抵達桃園機場。

▲光州代表美食之一的肉餅。（圖／記者蔡玟君攝）

務安機場的開航，方便旅客深度探索在地，韓國觀光公社台北支社也推薦6大必玩城市：

1.光州廣域市：電影《我只是個計程車司機》取景地

一般人對於光州的印象是韓國民主化與人權的都市，但光州同時也是充滿媒體藝術創意氛圍的都市。其中，有光之林之稱的「國立亞洲文化殿堂」，是將韓國民主運動的象徵地舊全羅道廳轉化成亞洲文化藝術交流空間的新面貌，空間上做成地上公園和地下博物館，不但有綠化的效果，也是民眾可以體驗休閒、文化的地方。

而來到光州則不能錯過辛奇、韓定食、無等山大麥飯、烤牛肉餅、鴨肉湯等「光州5味」，並建議順遊南下至木浦、羅州、順天、麗水、亦或是北上到全北茂朱也都非常便利。

▲▼木浦儒達山（上圖）與木浦天空步道（下圖）。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

2.木浦市：韓劇《德魯納酒店》、《柏青哥》、電影《1987》的拍攝地

木浦是全羅南道具有悠長歷史的開港城市，充滿了許多魅力景點。2024年擴建完工的「木浦天空步道」，不僅白天的風景相當美麗，夕陽、夜景更是迷人。

而到木浦必訪的「木浦近代歷史館1館」，不但是木浦最古老的建築、韓國近現代歷史的古蹟，因為韓劇《德魯納酒店》的關係，也成為韓國年青人必訪的景點。美食方面，到了木浦必吃人稱「生長於潮間帶中的人參」的細爪章魚，不論是生的、烤的、涼拌的、或是煮湯，都非常可口。也可以順遊新安（紫色島）、海南、莞島等地。

▲羅州攝影主題公園。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

▲羅州結合咖啡廳與民宿的空間「3917 Majung」。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

3.羅州市：韓劇《朱蒙》、《鬼怪》、《無法抗拒的他》的拍攝地

全羅道的道名取自全州的「全」和羅州的「羅」而成，在朝鮮時代屬重要城鎮，因此羅州也保存了許多文化遺產和歷史遺跡，是一個結合自然美景和深厚文化底蘊的城市。

在「羅州鄉校」旁的「3917 Majung（迎賓之意）」，是有著近代韓屋風貌的民宿及咖啡廳複合空間，在總面積達4000坪的大地上坐落着4棟韓屋和庭院，不但可以體驗私人古宅的意境，還可品嘗利用羅州當地盛產的梨子所製成的甜點。此外，到羅州必嚐的「牛骨湯飯」，濃郁美味的高湯和軟嫩的牛肉形成了極致的羅州美味，旅客可安排光州、木浦一起順遊。

▲順天灣濕地。（圖／記者蔡玟君攝）

4.順天市：韓劇《大長今》、《雲畫的月光》、《正年》的拍攝地

做為2013、2023年國際園藝博覽會舉辦地的順天，除了擁有韓國1號國家庭園「順天灣國家庭園」與候鳥遷徙地「順天灣濕地」，是最好的生態旅行地之外，被韓國導演們評為最佳拍攝聖地的「樂安邑城」也在這座城市。

樂安邑城不僅是妥善保存朝鮮時代風貌的城郭，也是城內外約有230多個居民實際居住的傳統村落，旅客在此可住宿、體驗傳統活動及慶典、以及品嚐使用在地食材的家常菜。

▲順天泥蚶料理。（圖／記者蔡玟君攝）

來到順天，最推薦包含了酸酸甜甜的涼拌泥蚶、能感受大海氣息的清蒸泥蚶、略燙後淋上醬料的調味泥蚶等，擺滿一整桌的各種泥蚶料理與多樣小菜的「泥蚶套餐」。同時也建議可安排谷城、寶城、麗水等城市順遊。

▲麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

5.麗水市：韓劇《藍色大海的傳說》、《巧克力》、《熱血司祭》的拍攝地

曾經舉辦世界博覽會的麗水，同時也擁有國際碼頭，從台灣出發也曾有過郵輪旅遊商品，在全羅南道中算是較多國際旅客的城市。代表景點「麗水海上纜車」通過大海上方，是連結突山（島）與紫山（陸地）的海上纜車，若搭乘夜間纜車，即可將韓國最美的麗水夜海盡收眼底。

▲麗水以醬蟹非常出名。（圖／記者蔡玟君攝）

來到麗水想吃美食，最不能錯過的就是偷飯賊「醬蟹」，用熬濃的醬油浸泡處理過的石蟹、梭子蟹，有著特有的香、甜、鹹，風味豐富，將飯放在蟹殼內與蟹膏攪拌享用更一絕，相當美味。

▲莞島的青山島。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

▲莞島的月亮 Sweet咖啡廳。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）



6.莞島郡：韓劇《海神》、《巧克力》、《正年》的拍攝地

莞島是韓國最大的海帶、海藻、鮑魚產地，同時也是韓國代表性的海洋觀光休養地。2023年11月開幕的「莞島海洋治癒中心」是韓國首度成立的海洋治癒空間，台灣著名節目《嗨！營業中》也曾到此拍攝。

另外，這裡也擁有韓國最具代表性的健行島嶼「青山島」，其在每年油菜花綻放的4月也會舉行「青山島慢走節」活動。來到莞島必吃美食就是鮑魚，其中咖啡廳「月亮 Sweet」利用當地特產製成的鮑魚麵包及海草拿鐵，非常適合喜歡嚐鮮的朋友。

隨著務安直飛航線將開航，旅行社業者如可樂旅遊、雄獅旅遊、易飛旅遊、五福旅遊、旅天下、百威旅遊、信安旅遊均提供獨家包裝旅遊行程外，部分旅行社也為自由行的客人提供「繞一圈南道」的巴士服務。