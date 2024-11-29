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北部第2家！八曜和茶「新北永和店」12／6開幕　優惠活動先看

▲▼八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶北部第2家「新北永和店」將在12月6日正式開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼「新北三重台北橋店」後，日式飲品專賣店「八曜和茶」北部第2家「新北永和店」終於確定將在12月6日正式開幕，並釋出2大開幕優惠，消息一出也讓大批粉絲十分期待。

八曜和茶今（29）日於臉書粉專發出最新公告，表示新北永和門市將在12月6日上午10時正式開幕，地點在永和路一段上，鄰近頂溪捷運站。

同步公布2大開幕優惠，12月6日至12月8日只要加入LINE會員並綁定Ocard會員，且消費滿100元就送HCY時尚環保1杯袋，滿200元送2個，送完為止；全門市則可享買任一飲品可以149元加價購買「YO307清爽柚香氛片」1個，每人限購2片，售完為止。

▲▼八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶新北永和店祭出2大開幕優惠。

八曜和茶以無咖啡因穀物茶作為主打，店員推薦人氣TOP5依序為「柚香覺醒307」，以獨家輕焙烏龍茶王307搭配葡萄柚，口感酸甜又清爽；「308炙燒濃乳」為蕎麥茶結合日式厚奶的組合，打造香醇濃厚滋味；「京彩舞伎奶茶」選用金萱紅茶搭配日式厚奶；「八曜和茶」採用10種膳食纖維穀麥配方調製而成；「舞妓406紅茶」則精選金萱茶葉發酵製成，並以3度糖、35%冰最適合。

●八曜和茶新北永和店
地址：新北市永和區永和路一段212號
營業時間：10:00-22:00
開幕日：12月6日

▲▼WTF。（圖／WTF提供）

▲WTF二店插旗市府站永吉路商圈。（圖／WTF提供，下同）

另，由YouTuber「廚佛瑞德」創立的手搖品牌「WTF」時隔半年，二店也在本月23日正式插旗市府站永吉路商圈，門市以醒目橘色系吸引眼球，飲料主打5大系列，首推選用甜點級法國鐵塔排鮮奶油製成的「法國奶霜系列」，其中，「開心果奶霜」帶有濃郁穀物香、「炙燒焦糖奶霜」則彷彿在吃焦糖奶酪一樣，奶蓋控肯定不能放過。

▲▼WTF。（圖／WTF提供）

▲純茶系列新增無咖啡因黃金蕎麥茶及南非國寶茶。

喜歡純茶的推薦「職人品茶系列」，除了輕炙高山青、凍火焙烏龍、溫莎莊園紅茶及奶香金萱烏龍外，特意新增無咖啡因黃金蕎麥茶及南非國寶茶選擇，黃金蕎麥茶嚴選職人烘焙台灣黃金蕎麥，採用日本神仙不老蕎作法，香氣十足；南非國寶茶則帶有蘋果、焦糖等蜜香與仙草香氣，每杯售價最低35元起。

WTF tea express永吉市府店
地址：110台北市信義區永吉路30巷178弄1號1樓
營業時間：周一至周六11:30-21:00／周日11:30-19:00

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