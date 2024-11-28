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陳耀訓蛋黃酥罕見二度釋出　明天中午12點半開放預購

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／Sandra Lee提供）

▲陳耀訓蛋黃酥明天中午12點半再度開賣。（圖／Sandra Lee提供）

記者黃士原／台北報導

陳耀訓春節檔期蛋黃酥上周二開放預購，官方12點58分才公告售完，與過往秒殺盛況不同。今日業者再宣布，將釋出未成立訂單的數量，明天中午12點半於拓元售票系統開賣。

陳耀訓官方粉專今日公告，近期整理春節檔期訂單時，發現部分因付款失敗而未成立的訂單，決定將這些數量釋出，提供尚未買到的民眾預購，明天中午12點半於拓元售票系統開賣，每盒900元（1盒8入）。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人公平的來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售。不過春節檔期12點30分開搶，與過往1分鐘內賣光的盛況不同，官方12點58分才公告售完，網友也感受到變好搶，紛紛表示，「這次竟然買到了」、「我搶到了」、「搶購了3年，終於讓我買到了」。

▲台中排隊名店不二糕餅明年元旦漲價。（圖／不二糕餅提供）

另外，各種原物料以及營運成本大幅上漲，陳耀訓、法朋及不二糕餅的蛋黃酥都漲價了。陳耀訓蛋黃酥每盒數量從10顆變為8顆，售價900元，等於每顆112.5元，較之前每顆98元貴了14.5元。法朋春節禮盒則調漲60元至100元不等，經典蛋黃酥禮盒（9入裝）由920元漲到980元，欣葉聯名雙饗禮盒也從960元漲到1080元。

不二糕餅明年1月1日起調整商品售價，6入蛋黃酥由一盒320元漲到380元，12入變760元，等於蛋黃酥每顆大約漲10元；6入檸月酥從280元漲至320元、12入由560元漲至640元，等於每顆貴6.6元；6入茶鳳黃從280元漲至320元，每顆約貴6.6元；12入福令卡從180元漲至220元，每顆約漲3.3元。

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