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馬辣信義區2分店跨年場12／1開賣　邊吃麻辣鍋邊看101煙火

▲新馬辣Plus信義A13窗邊席。（圖／馬辣提供）

▲新馬辣Plus信義A13窗邊席，可以直接看到台北101。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

距離2025年只剩1個月，想好去哪裡迎接新年嗎？新馬辣Plus+ A13店與馬辣A19店，不但可以大啖火鍋與日本A5和牛，還能就近欣賞101璀璨煙火秀，跨年場次12月1日開放電話訂位。

新馬辣Plus+遠百信義A13店位於百貨14樓，透過玻璃落地窗，可以一邊吃鍋，一邊俯瞰信義區百萬夜景，抬頭便可仰望101大樓全景，而馬辣信義A19店樓下便是網友公認跨年煙火最佳觀賞地點的松壽路，今年2店共同推出「2025跨年盛宴」限定場，12月1日開放電話訂位（A13店上午11:00、A19店上午11:00）。

▲新馬辣Plus信義A13窗邊席。（圖／馬辣提供）

▲加勒比海大龍蝦與日本A5和牛。（圖／馬辣提供）

新馬辣Plus+ A13店「2025跨年盛宴」限定場，依照席位及菜色不同提供2款方案，VIP客席區共計84席，每位2480元+10%，可享用日本A5和牛、美澳日世界四大和牛、美國Choice無骨牛小排(肩)等16種肉品吃到飽外，還可無限享用18種海鮮；VVIP區則可獨享101窗景指定座位（僅16席），每位2980元+10%，除了可以享用上述餐點外，每人再送加勒比海龍蝦半隻。

▲馬辣。（圖／馬辣集團提供）

▲馬辣信義A19店跨年場12/1開放訂位。（圖／馬辣集團提供）

馬辣信義A19店「2025跨年盛宴」每位1880元+10%，席位不分區共152席，除了每人贈送半隻加勒比海龍蝦，還有美澳極上三和牛等15種肉品、17種漁港直送海鮮吃到飽，哈根達斯、莫凡彼人氣冰淇淋、現榨果汁、當季水果、美味甜點通無限供應。

▲「Pikul 初泰」象山店也推出「2025泰Chill跨年派對」，以自助餐形式提供泰式料理吃到飽。（圖／路易莎提供）

▲「Pikul 初泰」象山店也推出跨年派對，以自助餐形式提供泰式料理吃到飽。（圖／路易莎提供）

另外，路易莎旗下位於101對面的「Pikul 初泰」象山店，也推出「2025泰Chill跨年派對」（22:30至翌日凌晨1:00），現場將以自助餐形式，提供數十道泰式料理，像是月亮蝦餅、綠咖哩雞、打拋豬、紅咖哩牛，青木瓜沙拉等。11月29日前預訂可享早鳥優惠價1399元（原價1599元）。

關鍵字： 美食雲 馬辣 新馬辣 跨年

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