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Mister Donut「8款耶誕甜甜圈」限量開賣！麋鹿、花圈造型超應景

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接耶誕節，甜甜圈品牌「Mister Donut」推出8款限定甜甜圈，不僅有耶誕老公公、耶誕麋鹿等造型，還把人氣招牌波堤裹上蘋果、抹茶等沾醬，再以彩色糖果米點綴，變身成耶誕花圈，即日起於全門市限量開賣，還可享限時買5送2、買6送3優惠。

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲▼耶誕老公公、麋鹿造型甜甜圈十分可愛。

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈，「耶誕老公公甜甜圈」選用巧貝沾裹優格、蘋果可可醬，搭配天使鮮奶油內餡，最後再以脆脆糖粒點綴；「耶誕草莓熊太郎」則選用酸甜草莓可可醬搭配熊熊造型的蓬鬆甜甜圈，內餡擠滿草莓卡士達鮮奶油，售價皆為60元。

「耶誕麋鹿波堤圈」把Q彈波堤圈變身萌萌麋鹿，波堤圈沾裹鹽焦糖可可沾醬，再以可可醬點綴五官，售價50元。

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲▼耶誕花圈造型甜甜圈有4口味選擇。

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

還有4款耶誕花圈造型甜甜圈，有棉花糖、可可、蘋果、抹茶共4口味，售價50元，以及「耶誕萌樂園」內含草莓、蘋果、優格3款迷你甜甜圈，還有著應景耶誕造型，售價60元，2盒特價100元。

為歡慶新品上市，全門市即日起至12月1日祭出「甜甜圈買5送2或買6送3」優惠，須內含1款指定甜甜圈才可享優惠，限送39元甜甜圈，可補差價換購高商品，各門市數量有限、售完為止；期間還有「現做飲品買1送1」，凡購買Cona’s繽紛棉花糖可可、Cona's雪降跳跳糖可可即可享優惠。

▲▼Krispy Kreme推出「聖誕奇遇」系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出4款聖誕節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，「Krispy Kreme」也有4款聖誕節限定甜甜圈，「聖誕老公公」選用方形夾心貝結合香甜草莓鮮奶油內餡，外層包裹著濃郁牛奶巧克力，點綴輕盈棉花糖；「好奇小麋鹿」同樣以方形夾心貝做為基底，外層包覆經典糖霜及焦糖巧克力，再以蝴蝶餅乾點綴酥脆口感。

「星願聖誕樹」則以經典糖霜甜甜圈做為基底，搭配抹茶巧克力，再以香脆的Kit Kat巧克力棒當作聖誕樹上的美味枝幹；「探險薑餅人」也以經典糖霜搭配檸檬巧克力，再結合薑餅人造型，4款甜甜圈售價皆為60元，即日起至12月27日限時開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut Krispy Kreme 耶誕節

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