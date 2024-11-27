王品5大鍋物發500元吃鍋金　再推集章活動「15枚送1.2萬元」

▲12月2日起至明年1月24日，到王品5大鍋物品牌門店消費，不限金額消費就送500元吃鍋金。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

天冷就是要吃火鍋，王品集團5大鍋物12月2日大放福利，消費就送500元吃鍋金，同時再推出集章活動，結帳金額滿800元可獲1枚，收集3枚可兌換750元現金券，最高15枚可兌換1萬2000元現金券。

王品集團5大鍋物品牌「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，今年強鍋季再大放福利，12月2日起至明年1月24日，到全台門店開涮，不限金額消費、結帳出示王品瘋美食App，就送500元吃鍋金。參加各品牌FB或Line活動，還可獲得日本A5和牛、鮮蝦或品牌特色招待等贈菜券。

▲5大鍋物品牌12月2日起至明年1月15日再舉辦集章活動，最高可換1萬2000元現金券。（王品提供）

此外，5大鍋物品牌12月2日至明年1月15日再舉辦集章活動，到任一鍋物品牌單筆消費滿800元，結帳時出示王品瘋美食App會員，獲得1枚徽章，集滿3枚可兌換750元現金券（滿千折150元，可用5次），7枚可兌換瘋點數280點，15枚可換1萬2000元現金券（滿千折500元，可用24次）。

▲三商巧福牛肉麵套餐。（圖／三商餐飲提供）

三商餐飲慶祝掛牌上市，7大品牌推出77折活動，11月30日前只要透過三商i美食卡APP扣1點，即可領取優惠券，領完5日內到店享用，再加碼點數7倍回饋

三商餐飲7品牌77折優惠套餐內容如下：

三商巧福：原汁牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料，特價188元（原價245元）

三商巧福：紅燒排骨飯+涼拌雲耳+中杯飲料，特價165元（原價215元）

拿坡里：1個大披薩+6塊炸雞+1250ml飲料，特價582元（原價757元）

福勝亭：開運豬排定食+芝麻牛蒡絲+飲料，特價223元（原價290元）

三商鮮五丼：爪哇咖哩菲力丼+滷豆腐+杯裝飲料，特價191元（原價249元）

品川蘭：老干媽乾拌麵附蘭味鮮嫩牛肉湯+純釀烏梅汁，特價199元（原價260元）

巧福PLUS：鴨血豆腐煲+蔥油拌麵+肉燥佐時蔬，特價177元（原價230元）

BANCO：迷你小滿生火腿拼盤，特價300元（原價390元）