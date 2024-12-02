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朝聖《黑白大廚》白種元餐廳韓料理　打卡氣質水原星空圖書館

文／七逗旅遊網　圖／黑皮假期、shutterstock

看完韓國綜藝節目《黑白大廚》，超想吃韓式料理？搭乘德威航空，從台中出發，朝聖白種元餐廳，現在正是時候！

▲▼朝聖《黑白大廚》白種元餐廳韓料理 打卡氣質水原星空圖書館。（圖／業者提供）

▲白種元餐廳炭烤醬燒烤肉，搭配豪華豐盛生菜盤，用生菜把肉包起來吃個過癮。（圖／黑皮假期）

韓國料理競賽綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》，找來國民美食家白種元、南韓唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審，搭配來自各地的廚藝高手比拚，讓觀眾們看得飢腸轆轆、口水直流。

▲▼朝聖《黑白大廚》白種元餐廳韓料理 打卡氣質水原星空圖書館。（圖／業者提供）

▲海鮮湯是傳統韓國美食料理，喝一口湯品嘗海鮮鮮甜滋味。（圖／黑皮假期）

韓國教父級美食家白老師「白種元」擁有一手好廚藝，也出現在各大美食節目，受到許多熱愛美食觀眾們的喜愛，而白種元品牌的餐廳，更是美食的品質保證，提供各式美食且絕對不踩雷，吃貨們趨之若鶩。

▲▼朝聖《黑白大廚》白種元餐廳韓料理 打卡氣質水原星空圖書館。（圖／業者提供）

▲韓國炸醬麵是國民美食，連小朋友也喜歡。（圖／黑皮假期）

料理節目燃燒美食魂，是不是很想試一下白老師餐廳的美味呢？必嚐的白種元餐廳炭烤醬燒烤肉、豬肉泡菜鍋，海鮮辣湯麵或炸醬麵，以及招牌糖醋肉，千萬不要錯過！

▲▼朝聖《黑白大廚》白種元餐廳韓料理 打卡氣質水原星空圖書館。（圖／業者提供）

▲愛寶樂園中有許多主題園區，深受大人小孩喜愛。

吃完韓國美食，當然不能錯過必玩景點。絕對經典的愛寶樂園，寬闊園區裡，有各項刺激又有趣的遊樂設施、隨季節盛開不同花卉的植物園，以及妙趣橫生的野生動物園，冬天還有雪橇場，是深受大人小孩喜愛的歡樂世界。

▲▼朝聖《黑白大廚》白種元餐廳韓料理 打卡氣質水原星空圖書館。（圖／業者提供）

▲首爾近郊水原星空圖書館，是京畿道IG打卡新熱點。

想到韓國打卡拍美照的朋友，必到水原星空圖書館。今年開幕的水原星空圖書館，位於水原市最大的購物中心Starfield裡，是韓國第二座星空圖書館，館裡不只裝潢設計充滿巧思，實際也有超過5萬多本實體、電子藏書，涵蓋各領域範圍，廣受年輕人喜愛。

▲▼朝聖《黑白大廚》白種元餐廳韓料理 打卡氣質水原星空圖書館。（圖／業者提供）

▲小法國村的設計概念是以「花、星星、小王子」為主題。（圖／shutterstock）

在韓國體驗異國風情，可以到小法國村感受。小法國村以「花、星星、小王子」為主題，也是法國小說《小王子》的主題樂園，法式浪漫氣息瀰漫。在這裡欣賞法國象徵－「雞」的藝術作品，輕鬆瀏覽音樂盒店、花草芳香店，帶回旅程的最佳紀念品。


推薦行程
★不進人蔘+保肝店》黑白大廚-美食饗宴哈韓去《全程無自理餐食》愛寶樂園（含門票+全日券）、水原星空圖書館、小法國村（含門票）、文化體驗營（DIY泡菜）、拉麵DIY體驗館（贈送拉麵DIY一份）、首爾明洞五天【台中直飛】
https://reurl.cc/lNLzZQ
3/1-19天天出發，4/12-29 每周一、三出發（假日不加價）

特色 ：
搭乘德威航空，台中出發
保證不走人蔘店、保肝店
美食饗宴～
★超級海鮮鍋
★春川鐵板雞風味+年糕
★荒謬的生肉~超厚五花肉吃到飽
★【黑白大廚】白種元餐廳炭烤醬燒烤肉+豬肉泡菜鍋（2人一鍋）
★【黑白大廚】白種元餐廳海鮮辣湯麵或炸醬麵二選一或招牌糖醋肉

更多資訊：
聯翔國際旅行社（黑皮假期）
官網：www.happytour.com.tw
台北：02-2562-8282
台中：04-2305-1088

關鍵字： 韓國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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